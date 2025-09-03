Il Console USA Flynn in visita ufficiale a Campobasso

A Palazzo San Giorgio il Console USA Flynn incontra la sindaca Forte. Un gesto che rafforza i legami tra Molise e Stati Uniti. Scambio di doni e dialogo

CAMPOBASSO – Questa mattina, presso Palazzo San Giorgio, la sindaca Marialuisa Forte e il presidente del Consiglio comunale Giovanni Varra hanno accolto il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, Terrence Flynn, in occasione del suo primo viaggio ufficiale dopo l’insediamento avvenuto lo scorso mese.

L’incontro si è svolto in un clima cordiale e ha rappresentato anche l’occasione per rievocare il profondo e radicato legame tra il Molise e gli Stati Uniti d’America, nato nel secondo dopoguerra quando migliaia di molisani, spinti dalla necessità di costruire un futuro più stabile e dignitoso per sé e per le proprie famiglie, trovarono accoglienza oltreoceano. In quel contesto, gli Stati Uniti si distinsero come terra di opportunità, capace di valorizzare le differenze culturali e di trasformare la pluralità delle origini in una ricchezza collettiva.

Il Console Flynn ha sottolineato come i valori della libertà e della democrazia siano tuttora pilastri fondamentali della società americana, e ha riconosciuto il contributo significativo delle comunità italiane – e molisane in particolare – alla crescita economica, sociale e culturale del Paese. Un’eredità che continua a vivere attraverso i legami familiari, le relazioni istituzionali e le iniziative di cooperazione tra territori.

Durante il colloquio, il Console Flynn – diplomatico di lunga esperienza – ha espresso interesse per le peculiarità del territorio, ascoltando dalla voce della sindaca Forte i punti di forza e le criticità che caratterizzano la realtà locale. Tra i temi affrontati, anche un riferimento al presidente del Campobasso Calcio, Matt Rizzetta, cittadino statunitense che ha contribuito al rilancio della squadra riportandola nel campionato di Serie C.

A conclusione dell’incontro, in segno di reciproca stima, il Console Flynn ha ricevuto in dono una statuina di San Giorgio, patrono della città, e il gagliardetto ufficiale del Comune di Campobasso. A sua volta, ha omaggiato la città con una copia del volume National Park Service Photographs di Ansel Easton Adams, celebre fotografo statunitense noto per le sue immagini in bianco e nero dei paesaggi naturali americani, realizzate su incarico del Dipartimento degli Interni degli Stati Uniti.

La visita ha confermato il valore del confronto istituzionale e ha rafforzato il legame storico e culturale tra Campobasso e gli Stati Uniti d’America.