“Molise a due voci”: il libro che accende il riscatto

Il 4 settembre a Campobasso la presentazione di “Molise a due voci”: un dialogo tra denuncia e speranza per il futuro della regione. Ingresso libero

CAMPOBASSO – Un dialogo coraggioso sul futuro del Molise, tra criticità e opportunità: questo il tema al centro del libro “Molise a due voci” (Ianieri edizioni), che sarà presentato il 4 settembre alle ore 18:00 presso la libreria Risguardi a Campobasso (via Vittorio Veneto 22).

Scritto da Antonello Barone, professionista in public affairs e comunicazione, il libro nasce dall’intervista a Lino Del Cioppo, imprenditore molisano di successo che ha scelto di investire nella sua terra d’origine. In un viaggio tra radici e innovazione, gli autori esplorano le sfide di una regione che rischia di scomparire, affrontando temi cruciali come la crisi demografica, la fuga dei giovani, le difficoltà sanitarie e la mancanza di infrastrutture.

Tuttavia, il libro non si limita a denunciare i problemi. Con uno sguardo lucido e appassionato, si propone come una guida pratica per chi desidera tornare e investire in Molise, trasformando la provincia in un laboratorio di crescita e sviluppo.

“Molise a due voci” è un invito all’azione, alla scoperta di una terra che ha ancora tanto da offrire, dimostrando che il Molise non è solo una regione, ma una sfida e un’opportunità da cogliere.

All’evento di presentazione saranno presenti gli autori, Antonello Barone e Lino Del Cioppo, che dialogheranno e coinvolgeranno il pubblico mettendo in luce l’importanza di un riscatto per il Sud Italia e l’urgenza di costruire un futuro diverso.