Sospensione idrica a Campomarino e Portocannone il 3 settembre

CAMPOMARINO – La società Grim Scarl informa gli utenti del Comune di Campomarino e Portocannone che, a seguito di comunicazione della ASR Molise Acque del 02.09.2025 per lavori di riparazione su condotta adduttrice sullo schema acquedottistico “Molisano Centrale, tratto Nodo 43 – Nodo 89” è prevista la sospensione del flusso idrico che alimenta i Comuni di Campomarino, Portocannone e la riduzione del 50% del flusso per il Comune di San Giacomo degli Schiavoni.

L’interruzione è prevista fino a tarda serata di oggi 03.09.2025 Pertanto, si invitano i gentili utenti interessati ad assumere i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza d’acqua durante le ore di sospensione.

In ogni caso, per ogni tipo di dubbio o necessità, si invitano gli utenti a contattarci al numero 087 4 1919702 {h24 – 7 giorni su 7). Grim Scarl è a disposizione dell’utenza per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento.