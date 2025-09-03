Termoli, possibili abbassamenti della pressione idrica il 3 settembre

TERMOLI – Acea Molise comunica che, per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di Molise Acque, nella giornata di oggi mercoledì 3 settembre 2025, si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d’acqua in tutto il Comune di Termoli.
La situazione tornerà regolare nella prima mattinata di domani giovedì 4 settembre 2025. Si invita tutta l’utenza ad un utilizzo razionale della risorsa idrica. Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 098 599. Acea Molise si scusa per il disagio.