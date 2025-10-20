Il Presidente Begaj in Molise: omaggio alla cultura arbëreshë

Visita istituzionale del Presidente d’Albania Begaj a Montecilfone e Ururi: omaggio a Scanderbeg e rafforzamento dei legami culturali con il Molise

MONTECILFONE – Gli incontri del Presidente della Repubblica d’Albania, S.E. Bajram Begaj, nella giornata di sabato 18 ottobre 2025, a Montecilfone con la visita istituzionale in Municipio e a Ururi con l’inaugurazione del monumento in onore di Giorgio Castriota Scanderbeg, a cui ha preso parte il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti.

“La visita del Presidente d’Albania, S.E. Bajram Begaj, in Molise segue i nostri viaggi in terra albanese, attraverso i quali abbiamo creato progetti e scambi interculturali e socio-economici, che oggi rinsaldiamo, forti della tradizione arbëreshë nelle comunità che in questo fine settimana sta visitando il Presidente Begaj”, il commento del Presidente Francesco Roberti.