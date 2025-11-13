Massimo Lugli presenta “La banda dell’Arancia Meccanica” a Campobasso

Venerdì 14 novembre alle 18:30 al Palazzo GIL di Campobasso, Massimo Lugli chiude la rassegna Tintilia Noir 2025 con il romanzo “La banda dell’Arancia Meccanica”

CAMPOBASSO – Si conclude domani, venerdì 14 novembre, la rassegna letteraria Tintilia Noir 2025, ideata da Mirko Addesa e promossa dalla Fondazione Molise Cultura, con un appuntamento imperdibile per gli appassionati di giallo e noir.

Alle 18:30, nello Spazio 1 del Palazzo GIL (ingresso in via Gorizia), sarà protagonista Massimo Lugli, giornalista e scrittore, attualmente inviato speciale de la Repubblica. Insieme al giornalista Enzo Luongo, presenterà il suo ultimo romanzo “La banda dell’Arancia Meccanica” (Newton Compton Editori), un thriller crudo e coinvolgente che racconta una delle pagine più oscure della Roma degli anni ’70 e ’80.

Il libro, ambientato nei quartieri chic della capitale, narra le gesta di una banda di criminali che assaltava abitazioni di lusso, seminando terrore con atti di violenza e brutalità. Lugli, con la sua scrittura serrata e immersiva, restituisce una Roma autentica, nei suoi linguaggi, nei suoi personaggi e nelle sue contraddizioni.

Autore di numerosi titoli di successo, Lugli ha firmato opere come “Il giallo Pasolini”, “Il baby killer della banda della Magliana”, “Città a mano armata”, “Inferno Capitale”, “La ragazza del Vaticano” e “Quei bravi ragazzi del Circeo”, collaborando con Antonio Del Greco e Andrea Frediani.

La serata chiude una rassegna che ha saputo coniugare letteratura e cronaca, offrendo al pubblico molisano uno sguardo profondo e inquieto sulle ombre della società.