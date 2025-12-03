MercantArte porta arte e artigianato a Mirabello Sannitico

Il 6 e 7 dicembre a Mirabello Sannitico torna Arte in Strada con MercantArte tra artigianato e performance

MIRABELLO SANNITICO – Il borgo molisano si prepara a vivere un fine settimana speciale con la IX edizione invernale di Arte in Strada Mirabello, che il 6 e 7 dicembre 2025 ospiterà MercantArte, nuovo format delle Scuderie MArteLive. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Culturale Procult, unisce artigianato artistico e arti performative, trasformando il centro storico in un palcoscenico diffuso.

Cuore pulsante della manifestazione sarà Palazzo Spicciati, elegante dimora storica censita nel Catalogo generale dei beni culturali, dove mostre e artigianato dialogheranno con spettacoli di danza e teatro. Le esposizioni curate da Milena Scardigno e Cristiano Quagliozzi – quest’ultimo impegnato anche in un’opera estemporanea – si intrecceranno con performance dal vivo, rendendo l’esperienza immersiva e multidisciplinare.

Parallelamente, la vicina Piazzetta Vittorio Veneto accoglierà spettacoli di circo contemporaneo, fuoco e acrobatica aerea, oltre a concerti e laboratori, in un continuo scambio tra linguaggi popolari e ricerca artistica.

Il programma prevede:

Sabato 6 dicembre : danza, giocoleria, circo e musica live.

: danza, giocoleria, circo e musica live. Domenica 7 dicembre: laboratori creativi, spettacoli di clownerie e teatro-circo.

La manifestazione è realizzata in collaborazione con la Pro Loco di Mirabello Sannitico, che curerà i mercatini dell’artigianato, arricchendo il percorso con produzioni di qualità e creatività locale.

MercantArte conferma la missione delle Scuderie MArteLive: rigenerare il patrimonio culturale attraverso l’arte contemporanea e offrire opportunità concrete ai talenti emergenti, inserendoli in un circuito nazionale ed europeo.

PROGRAMMA

Sabato 6 Dicembre 2025

Palazzo Spicciati

Mostre e Artigianato

ore 16.00 Nenia: la voce mia canta per te – ANAM Compagnia di Danza Giovanile

ore 16.40 Giocolelia a cura di Elia Bartoli (Giocoleria Comica)

Piazzetta (P.zza Vittorio Veneto)

ore 17.30 Cerchi in testa a cura di Grazia Palermo (Circo Contemporaneo)

ore 18.00 Ame de Feu un’anima in Viaggio tra Danza e Manipolazione del Fuoco

ore 21.00 Mr. Bricks and the Rubble (Concerto)

Domenica 7 Dicembre 2025

Sala dell’ EX-Circolo

ore 10.30 alle ore 12.30 – Laboratorio: “Soffi di Colore” a cura di Alessia Muntoni

Palazzo Spicciati

Mostre e Artigianato

ore 16.00 JAR PROJECT – Uscite d’emergenza Dance Company

Piazzetta (P.zza Vittorio Veneto)

ore 16.30 Le Petit Voyage di e con Alessia Muntoni (Spettacolo di Clownerie, Mimo e Bolle di Sapone)

ore 17.00 L’albero degli Elfi a cura di Elia Bartoli e Grazia Palermo (spettacolo di teatro circo)