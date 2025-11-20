Molise, al via il corso per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati

Presentato in Molise il corso di formazione per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, promosso dal Garante regionale dei Diritti della Persona Maria Spadafora

CAMPOBASSO – È iniziato ufficialmente il corso di formazione per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, promosso dal Garante regionale dei Diritti della Persona, Maria Spadafora.

L’avvio del percorso formativo è stato segnato dai saluti istituzionali del Presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, e della consigliera regionale Stefania Passarelli.

La lezione inaugurale, dal titolo “Il viaggio del tutore volontario centrato sui diritti del minore tra formazione e conoscenza”, ha rappresentato il momento ufficiale di apertura del corso, destinato ai cittadini e alle cittadine selezionati e disponibili ad assumere il ruolo di tutore.

Il percorso formativo prevede la rappresentanza legale a garanzia dei diritti riconosciuti ai minori dalle convenzioni internazionali e dalle leggi nazionali, oltre all’accompagnamento educativo finalizzato all’inclusione sociale dei minori stranieri che arrivano in Italia privi di figure adulte di riferimento, in particolare dei genitori.

Con questa iniziativa, la Regione Molise ribadisce il proprio impegno nella tutela dei diritti dei minori e nella costruzione di percorsi di accoglienza e inclusione.