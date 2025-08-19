Molise, sospensione il flusso idrico il 19-20 agosto: le località

REGIONE – Si informano i gentili utenti residenti nelle località sotto descritte che, a causa della sospensione idrica da parte dell’ ASR Molise Acque senza preventiva comunicazione, la Grim Scarl si vedrà costretta a sospendere il flusso idrico con le seguenti modalità:
località: MONTELUNGO, STERPARO, FONTE DEL CERRO, MORRICINA, COLLE MARRONE, COLLE IATROTTA E MAGLIACANE
– dalle ore 14.00 del 19.08.2025 alle ore 06.00 del 20.08.2025;
località:
CENTRO ABITATO
– dalle ore 23.00 del 19.08.2025 alle ore 06.00 del 20.08.2025;
Pertanto, si invitano i gentili utenti ad assumere tutti i necessari provvedimenti al fine di sopperire ad eventuali disagi legati alla mancanza d’acqua.
Grim Scarl è a disposizione dell’utenza per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento al numero 0874 1919702 (h24 – 7 giorni su 7).