Morte Maria Luisa Di Fiore, il marito: «Siamo ancora in attesa di sapere come l’investitore sconterà la pena»

SCAPOLI – A un anno dalla morte di Maria Luisa Di Fiore (foto), madre 50enne di tre figli, deceduta pochi giorni dopo essere stata investita sulla riviera di Pescara, in un articolo pubblicato sul quotidiano “Il Centro” il marito Vincenzo Franciosa torna ad accendere i riflettori sulla tragedia che ha colpito la famiglia.

«Siamo ancora in attesa di sapere come sconterà la pena il giovane che travolse mia moglie un anno fa (il 17 ottobre 2024, ndr), quando con i nostri figli stavamo andando a cena», afferma l’uomo. «Arrivati da Scapoli, in Molise, non potevamo mai immaginare la tragedia che ci attendeva. Mia moglie è poi morta in ospedale il 21 ottobre». Il 22enne che ha investito la donna ha patteggiato ed è stato condannato a tre anni e mezzo.