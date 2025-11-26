Pietracatella, presentazione del romanzo “Il Principe di Danimarca”

Giovedì 27 novembre alla biblioteca comunale di Pietracatella la presentazione del nuovo romanzo di Giovanni Di Lembo

PIETRACATELLA – La biblioteca comunale di Pietracatella ospiterà alle 17:30 la presentazione de “Il Principe di Danimarca”, il nuovo romanzo di Giovanni Di Lembo, organizzata dall’associazione Crêuza de mä.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Antonio Tomassone e della dott.ssa Irene Di Vita dell’associazione promotrice. A dialogare con l’autore sarà Franco Novelli, già docente di Italiano e Latino al Liceo Scientifico “Romita” di Campobasso e oggi referente regionale di Libera Molise.

Il romanzo racconta la storia di Davide, segnata da dolore e sconfitta, in un percorso dove il bene appare fragile e i “buoni” sembrano sempre un passo indietro rispetto al destino. Una narrazione intensa che esplora le ombre dell’animo umano.

Campobassano, 62 anni, Giovanni Di Lembo ha alle spalle quasi trent’anni di carriera forense, ma ha sempre coltivato la passione per le lettere e la musica. Il Principe di Danimarca è il suo terzo romanzo, dopo Requiescat in pace (2017) e Colore di torbido (2020), tutti scritti rigorosamente con penna stilografica.

La presentazione rientra tra le attività del Comune di Pietracatella nell’ambito della qualifica del Ministero della Cultura e CEPELL “Città che legge”. L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione di cultura e confronto per tutta la comunità.