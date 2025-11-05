Premi e testimonianze nell’incontro “Donne: quale lavoro?” a Oratino

Domenica 9 novembre 2025 a Oratino l’evento “Donne: quale lavoro?” valorizza l’impegno femminile nel mondo del lavoro

ORATINO – Domenica prossima 9 novembre 2025 alle ore 17:30 presso l’Auditorium del Comune di Oratino il Comune ospita “Donne: quale lavoro?”, un pomeriggio dedicato alla valorizzazione del lavoro femminile e al riconoscimento del ruolo delle donne nel tessuto produttivo locale. L’iniziativa, promossa dall’associazione “Lisistrata e non solo” con il patrocinio del Comune e il supporto delle Consigliere di parità regionali e provinciali, intende accendere i riflettori sulle sfide e le opportunità che le donne affrontano nel mondo del lavoro.

Dopo i saluti della sindaca Loredana Latessa, interverranno Giuditta Lembo, Consigliera di parità delle Province di Campobasso e Isernia, e Giuseppina Cennamo, Consigliera di parità della Regione Molise e presidente dell’associazione promotrice. Seguiranno testimonianze di imprenditrici e professioniste del territorio, con un focus sulle buone pratiche e sulle esperienze di successo.

Durante l’evento verranno consegnati riconoscimenti a donne che si sono distinte per impegno, competenza e valore umano nel proprio ambito lavorativo. La serata si concluderà con un brindisi, occasione di dialogo e condivisione tra istituzioni, cittadinanza e realtà produttive.

Un appuntamento che celebra il lavoro femminile come leva di crescita, innovazione e coesione sociale.