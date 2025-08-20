Presentazione della settima edizione di Sonika Art Festival

CAMPOBASSO – Sarà presentata alla stampa, venerdì 22 agosto alle ore 10:30, a Villa de Capoa, la settima edizione del Sonika Art Festival, promosso dal Comune di Campobasso – Assessorato alla Cultura e prodotto dall’Aps Tékne.

All’incontro saranno presenti la sindaca di Campobasso Marialuisa Forte, l’assessora Adele Fraracci, il presidente dell’associazione di promozione sociale Tékne Michele Messere, il cantautore veneziano di origini campobassane Marco Iacampo (in arte IACAMPO) e il direttore di Confcommercio Molise Irene Tartaglia, che ha patrocinato l’evento nell’ambito dell’ Anno della Sostenibilità 2025.