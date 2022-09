Pulmino con operai prende fuoco sull’A14, tutti salvi

TERMOLI – Erano partiti dalla Puglia e si stavano dirigendo in Abruzzo a bordo di un pulmino da nove posti per iniziare il lavoro quando il veicolo ha preso fuoco: alla vista del fumo, gli operai di un’impresa edile, hanno abbandonato il mezzo in una piazzola di sosta, in tempo per evitare di restare coinvolti nell’incendio che ha distrutto il mezzo.

Il fatto è accaduto questa mattina, alle 7.30 circa, lungo l’autostrada A14 in territorio molisano. Il fuoco, all’improvviso, ha avviluppato il pulmino distruggendolo in pochi minuti. Sul posto i Vigili del Fuoco di Termoli che ha proceduto con le operazioni di spegnimento e la Polizia Autostradale di Vasto-sud (Chieti) per regolamentare il traffico che ha subito rallentamenti.