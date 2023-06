Regionali, candidati a confronto su energia e paesaggio

TERMOLI – Primo confronto fra i tre candidati alla Presidenza della Regione Molise. A organizzarlo è il Comitato “4 giugno” che incontrerà Francesco Roberti, Roberto Gravina ed Emilio Izzo sabato 10 giugno, a Termoli, nella sede della Diocesi di Termoli-Larino. L’associazione intende sollecitare il sostegno alla transizione energetica e alla difesa del paesaggio molisano.

Il confronto elettorale per il rinnovo del consiglio regionale serve a mettere in evidenza la differenza esistente tra le proposte programmatiche elaborate dai singoli schieramenti politici per consentire al Molise di uscire dalla drammatica condizione socio-economica in cui si trova. Per questo il Comitato 4 giugno chiede a tutti gli schieramenti politici, ai partiti e ai singoli candidati di assumere impegni chiari e vincolanti nei confronti degli elettori a favore di uno sviluppo che sia rispettoso dell’ambiente, della storia e della cultura del Molise.

Lo stesso ha elaborato un documento che individua un percorso utile a produrre energia pulita per rendere competitive e sostenibili le attività produttive, ma anche capace di abbassare il costo dell’energia per i cittadini e difendere paesaggio e terreni fertili dall’assalto degli speculatori. “Il fatto che i tre candidati alla presidenza della Regione Molise abbiano accettato di partecipare all’incontro di sabato prossimo è un apprezzabile segnale di disponibilità – fa sapere il comitato – a ricercare soluzioni condivise per problemi pressanti e complessi”. L’evento sarà aperto dal saluto del Vescovo di Termoli-Larino, Mons. Gianfranco De Luca, e dalla presentazione del documento da parte di Famiano Crucianelli.