Ruote nella Storia 2025: auto d’epoca e cultura nel cuore del Molise

Il 13 settembre torna a Campobasso “Ruote nella Storia”: raduno ACI Storico tra veicoli d’epoca e bellezze archeologiche. Tappa finale al parco di Saepinum

CAMPOBASSO – Il Club ACI Storico, nato dalla passione e dall’ impegno di tanti appassionati e collezionisti di veicoli storici, si conferma ancora una volta punto di riferimento per la tutela e la valorizzazione del patrimonio automobilistico storico italiano.

Con l’obiettivo di promuovere e preservare i veri veicoli storici – autentiche testimonianze di epoche passate che raccontano storie e tradizioni – il Club si impegna a tramandare questa eredità culturale e tecnica alle nuove generazioni. In quest’ottica, il Club ACI Storico Molise è lieto di annunciare un appuntamento imperdibile: il prossimo 13 settembre il cuore del Molise sarà protagonista della quinta edizione di Ruote nella Storia, un evento che unisce la passione per le automobili d’epoca alla scoperta delle bellezze culturali e paesaggistiche del territorio.

L’iniziativa, organizzata da ACI Storico Molise in collaborazione con l’Automobile Club Molise e iscritta al calendario nazionale dei raduni “Ruote nella Storia” di ACI per il 2025, è ormai un appuntamento fisso per collezionisti e amanti delle quattro ruote storiche. È un’esperienza unica, capace di unire la passione per le auto d’epoca con la scoperta del patrimonio culturale e paesaggistico della regione.

Quest’anno, il percorso proposto rappresenta un vero e proprio viaggio nel tempo. Il raduno prenderà il via dal suggestivo centro storico di Campobasso e da qui le vetture storiche, provenienti da ogni angolo d’Italia, attraverseranno il territorio molisano per raggiungere, lungo accattivanti percorsi naturali, una delle mete più affascinanti della regione: il parco archeologico di Altilia- Saepinum, situato nel comune di Sepino, luogo ove il passato sembra ancora vivo. Qui i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi in un’atmosfera senza tempo, esplorando le antiche rovine romane perfettamente conservate.

Attraversare una delle porte d’accesso della città, come la Porta Bojano o la Porta Tammaro, sarà come varcare una soglia che conduce direttamente all’epoca romana, tra storie millenarie e testimonianze di una civiltà straordinaria. “Ruote nella Storia” non è solo un raduno di auto d’epoca, ma un’occasione per celebrare il legame profondo tra cultura, paesaggio e tradizioni. Un’iniziativa che conferma il ruolo centrale di ACI Storico, insieme con Automobile Club Molise, nel promuovere non solo la passione per i veicoli storici, ma anche la valorizzazione dei territori che li ospitano. Appuntamento, quindi, per il 13 settembre 2025 con Ruote nella Storia di Aci Storico Molise. Ufficio Stampa ACI Storico Molise