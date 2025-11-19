“Te la sei cercata”: evento a Ripalimosani contro la violenza sulle donne

Domenica 23 novembre apppuntamento a Ripalimosani: talk e testimonianze per la Giornata contro la violenza sulle donne

RIPALIMOSANI – Domenica 23 novembre alle ore 17.30, nella sala convegni del Coriolis di Ripalimosani, si terrà “Te la sei cercata”, un evento di sensibilizzazione promosso dal Comune in collaborazione con la Nuova Proloco e FISE Molise, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

La serata alternerà momenti di informazione, spettacolo e riflessione, con l’obiettivo di affrontare il tema della violenza di genere in tutte le sue dimensioni: dalla denuncia alle conseguenze emotive e legali, fino ai percorsi di ricostruzione personale.

Coordinato dalla giornalista Antonella Iammarino, il talk vedrà la partecipazione di esperti e professionisti impegnati nel contrasto alla violenza: Maria Pia Sabelli (vice questore Polizia di Stato Campobasso), Piera Ferrigno (sovrintendente Squadra Mobile), Raffaella d’Apolito (avvocato), Gabriela Di Cesare (psicologa psicoterapeuta), Laura Praitano (presidente delegato FISE Molise), Cristian Sceppacerqua (comandante Stazione Carabinieri Ripalimosani).

Tra i contributi più attesi, il video-messaggio di Gessica Notaro, per la quale l’equitazione è diventata uno strumento fondamentale di rinascita dopo l’aggressione subita.

L’iniziativa è sostenuta da Coriolis, AG Master Dance Scuola di Danza e dagli studenti della scuola secondaria di Ripalimosani. Durante l’evento sarà attiva una raccolta fondi volontaria a favore dei progetti FISE dedicati alle donne vittime di violenza.

La cittadinanza è invitata a partecipare per condividere un momento di consapevolezza e impegno su una delle emergenze sociali più gravi del nostro tempo.