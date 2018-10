Termoli, lavoro donne: scade il 15 ottobre l’avviso sezioni primavera

TERMOLI – Creare sezioni primavera per agevolare le donne a trovare occupazione e aiutarle nella necessità di conciliare i tempi del lavoro con gli impegni familiari. Questo l’obiettivo che si pone il Comune di Termoli, settore Politiche sociali con l’Avviso Pubblico ‘Prima infanzia. Avviso per la selezione dei soggetti erogatori dei servizi per la prima infanzia – sezioni primavera’.

Per farlo il Comune di Termoli intende presentare alla Regione Molise da uno a tre progetti di realizzazione del servizio di sezioni primavera e avvalersi dei fondi POR Molise, FESR-FSE 2014-2020.

L’Avviso è rivolto a soggetti erogatori dei servizi per la prima infanzia del comune di Termoli:

– A) Scuole pubbliche e private paritarie, aventi sede legale e/o operativa per l’erogazione dei servizi per la prima infanzia presso il Comune di Termoli;

– B) soggetti privati del terzo settore di cui al Titolo II art. 4 comma 1 del D.Lgs. n.117 /2017 con esperienza documentata di almeno 3 anni, negli ultimi 5 anni nella gestione di servizi socio- educativi per la prima infanzia ricadenti nelle categorie di cui alla D.G.R. n. 59/2015 che stabilisce i requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi della prima infanzia, aventi sede legale e/o operativa per l’erogazione dei servizi per la prima infanzia presso il Comune di Termoli;

– C) soggetti privati con esperienza documentata di almeno tre anni, negli ultimi cinque anni nella gestione di servizi socio-educativi per la prima infanzia, ricadenti nelle categorie di cui alla D.G.R. n. 59/2015 che stabilisce i requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi per la prima infanzia, aventi sede legale e/o operativa per l’erogazione dei servizi per la prima infanzia presso il Comune di Termoli.

I soggetti che intendono partecipare all’Avviso pubblico dovranno redigere un progetto che deve consistere nella realizzazione di un servizio educativo per la prima infanzia denominato “Sezione Primavera”, rivolto a bambini dai 24 ai 36 mesi, che preveda una ricettività minima e massima sia a tempo pieno che a tempo parziale, fissata rispettivamente in 5 e 20 posti bambino, per un funzionamento non inferiore a 5 giorni a settimana per almeno 6 ore al giorno per 8 mesi consecutivi nel periodo compreso dal 01 novembre 2018 al 31 Agosto 2019.

Le domande di partecipazione al presente Avviso devono pervenire, a pena la loro irricevibilità, a mezzo A.R. o consegnata a mano al seguente recapito: Comune di Termoli, via Sannitica n. 5, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15.10.2018 in un plico unico contenente gli allegati “A”, “B” e “C”. Sull’esterno del plico deve essere obbligatoriamente riportata la seguente dicitura: “ NON APRIRE – SELEZIONE DEI SOGGETTI EROGATORE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA , SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA”. Il soggetto partecipante potrà presentare solo una candidatura conformemente all’Allegato A dell’Avviso pubblico comunale, contenente un solo progetto di Sezione Primavera, secondo l’Allegato B.

La domanda presentata a valere sul presente Avviso devono essere corredate, a pena di

irricevibilità, dalla seguente documentazione, da compilare, firmare e allegare:

– Allegato “A” Istanza di partecipazione;

– Allegato “B” Progetto (a cui deve essere allegata, in formato pdf, la documentazione

attestante le cosiddette pre-iscrizioni sottoscritte dalle Destinatarie e raccolte secondo il

modello Allegato “C” Modulo di preiscrizione).

Le domande presentate fuori dai termini indicate nel presente Avviso sono considerate irricevibili. Per partecipare al seguente avviso i soggetti erogatori dovranno acquisire le pre-iscrizioni da parte delle destinatarie dei servizi della prima infanzia (sezioni primavera) in possesso delle caratteristiche di seguito riportate.

Le destinatarie dell’intervento sono:

– Donne inattive: donne che, alla data di pubblicazione dell’Avviso comunale non siano in

possesso della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) rilasciata dai Centri

per l’Impiego (CPI) competenti;

– Donne disoccupate: donne disoccupate, ai sensi del D.Lgs. 150/2015, come specificato nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23.12.2015;

– Donne occupate: donne occupate, ai sensi del D.Lgs. 150/2015, come specificato nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23.12.2015.

– residenti in Molise che hanno figli che compiano 24 mesi al 30 aprile del 2019 (anno solare successivo a quello di iscrizione al servizio) o che non compiano 36 mesi al 31 dicembre 2018 e che pre-iscrivono il/i proprio/i figlio/i ad un servizio per la prima infanzia – Sezione Primavera.

Tutte le info, il testo completo dell’Avviso e i moduli di partecipazione sono disponibili nella sezione Avvisi del sito del Comune di Termoli www.termoli.gov.it