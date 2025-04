Tirocini formativi per disoccupati tra 35-40 anni in 4 comuni

Il comune di Termoli ha pubblicato l’avviso “Progetto T. O. O. L” per l’attivazione di tirocini a Termoli, Campomarino, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni

TERMOLI – Il Comune di Termoli, grazie ai fondi ex Por Molise Fesr/FSE 2014/2020 – programma Poc, ha pubblicato l’avviso “Progetto T. O. O. L”, (tirocini extra curriculari di orientamento per migliorare l’occupazione e il lavoro) inerente l’attivazione di 35 tirocini per disoccupati tra i 18 e i 40 anni presso soggetti ospitanti (imprese, aziende, studi professionisti, altro) aventi sede legale e/o operativa presso il territorio dei 4 comuni dell’area urbana di Termoli (Termoli, Campomarino, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni).

La procedura è a sportello e la chiusura è fissata al 31 agosto 2025, salvo esaurimento del fondo.

La misura è volta a contrastare il fenomeno della disoccupazione e a favorire l’occupazione giovanile, l’inserimento lavorativo in vari settori quali green economy, blue economy, servizi alla persona, ambiente, cultura ecc.

Per maggiori informazioni è possibile consultare e scaricare l’avviso al seguente link: https://www.comune.termoli.cb.it/novita/avviso-pubblico-denominato-progetto-t-o-o-l-35-tirocini-extracurriculari-per-giovani-disoccupati-di-eta-compresa-tra-i-18-40-anni/