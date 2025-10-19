Uccelli migratori protagonisti alla foce del Trigno

Escursione naturalistica ABM per la Giornata mondiale degli uccelli migratori: avvistati ibis sacro, beccacce di mare e decine di specie alla foce del Trigno

Uno degli spettacoli più affascinanti della natura, che da sempre ha attirato la curiosità dell’uomo, è sicuramente quello legato alla migrazione degli uccelli. Alzare gli occhi al cielo ed osservarli mentre si preparano ad affrontare un lungo viaggio, ci porta a fantasticare sulla loro avventura, sui luoghi che sorvoleranno, ma soprattutto sul perché di questo fenomeno.

Con l’arrivo degli uccelli migratori, ritorna anche la ormai tradizionale escursione naturalistica organizzata da Ambiente Basso Molise per imparare ad osservarli e ad ammirarli.

Gambecchio comune, piro piro piccolo, alzavola, moriglione, moretta tabaccata, airone cenerino, gallinella d’acqua, folaga, beccaccia di mare, avocetta, volpoca, mestolone, gabbiano reale, martin pescatore, garzetta e decine di cormorani, questi solo alcuni dei migratori avvistati presso la foce del fiume Trigno nella mattinata di ieri.

Non c’è da stupirsi, perché in autunno il cielo offre uno spettacolo naturale affascinante con il passaggio degli uccelli migratori. Non è raro poter fare osservazioni straordinarie. Tra le osservazioni più interessanti di ieri figurano, ad esempio, un numero particolarmente elevato di beccacce di mare, oltre a diversi Ibis sacro (almeno 9) avvistati nelle zone umide tra Termoli e Campomarino.

(L’ibis sacro purtroppo è una specie invasiva, è un predatore di uova e pulcini di varie specie di uccelli nativi, bisognerebbe eradicare la specie dal ns. territorio fin quanto sono pochi individui).

Una quindicina di appassionati hanno potuto osservare stormi, ma anche singoli uccelli migratori con l’aiuto di binocoli e cannocchiali messi a loro disposizione dai volontari di ABM, che hanno spiegato ai presenti il fenomeno della migrazione degli uccelli.

Più o meno la metà delle specie di uccelli al mondo migra, se non lo facessero aumenterebbe la competizione per approvvigionarsi risorse vitali all’interno dello stesso ambiente, proprio per questo hanno sviluppato differenti schemi di migrazione in diversi periodi dell’anno. Alcune specie sono invece stanziali, ovvero si sono adattate all’ambiente in cui hanno deciso di rimanere, imparando a trarre vantaggio a livello alimentare nelle diverse stagioni, abituandosi anche ai climi più rigidi, immagazzinando riserve di grasso e modificando periodicamente il proprio piumaggio.

La foce del fiume Trigno rimane in Italia, uno dei luoghi privilegiati per poter assistere ad uno degli spettacoli più affascinanti che la Natura offre.

La manifestazione “World Migratory Bird Day” è stata patrocinata dal comune di Montenero di Bisaccia.