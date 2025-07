“Un altro domani”, incontro tematico a Termoli l’11 luglio

“Partecipa Molise” promuove un dibattito su “Quote Generazionali nelle Istituzioni” e l’iter della proposta di Legge “Guglielmo Minervini”

TERMOLI – L’Associazione Politico-Culturale “Partecipa Molise” è lieta di annunciare un dibattito pubblico incentrato sui temi delle “Quote Generazionali nelle Istituzioni” e della proposta di legge “Guglielmo Minervini”. L’evento si terrà giovedì 11 luglio a Termoli, presso Cala Sveva, con inizio alle ore 18:00 a conclusione delle attività di “Un altro domani”, ciclo di conferenze territoriali nel Basso Molise. L’iniziativa è volta a promuovere una discussione approfondita su un argomento di fondamentale importanza per il futuro politico e sociale del nostro territorio: la valorizzazione della presenza dei giovani nelle liste elettorali e l’introduzione di meccanismi che garantiscano un’equa rappresentanza generazionale.

Una parte centrale del confronto sarà dedicata all’iniziativa di legge popolare che porta il nome del compianto politico italiano Guglielmo Minervini (scomparso nel 2016), da sempre impegnato per la partecipazione giovanile e il ricambio generazionale in politica. Nel corso della discussione si parlerà di come garantire accesso e pari opportunità ai giovani nelle istituzioni per sviluppare politiche pubbliche corrispondenti alle sfide attuali. Ascolteremo l’esperienza personale dei giovani amministratori presenti all’evento, che potranno condividere il loro percorso, le motivazioni e le difficoltà maggiori incontrate (sottovalutazione, isolamento, burocrazia).

L’introduzione sarà affidata a Federico Bennardo, comitato promotore Legge Minervini e Consigliere comunale di Ragusa. Seguiranno gli interventi di Lorenzo Marinone, Consigliere capitolino e delegato del Sindaco di Roma alle politiche giovanili, Anna Bosco, Assessora del Comune di Vasto, e del regista Pierfrancesco Citriniti. Le conclusioni sono affidate a Micaela Fanelli, capogruppo PD Regione Molise. Il dibattito sarà moderato da Alfredo Marini (Giovani Democratici), a seguire ci sarà spazio per il confronto con il pubblico. L’Associazione Partecipa Molise invita calorosamente tutti gli interessati, rappresentanti delle istituzioni, associazioni e singoli cittadini a prendere parte a questo importante momento di confronto e arricchimento.