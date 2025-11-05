“Vinilici – Dischi e dintorni” torna a Campobasso

L’8 e 9 novembre 2025 torna a Campobasso “Vinilici – Dischi e dintorni”: vinili, memorabilia e tributo a Ivan Graziani

CAMPOBASSO – Sabato 8 e domenica 9 novembre 2025, il Palazzo GIL di Campobasso ospita l’edizione autunnale di “Vinilici – Dischi e dintorni”, l’evento dedicato agli amanti del vinile e della cultura musicale, promosso dalla Fondazione Molise Cultura in collaborazione con Puglia Eventi.

La manifestazione si conferma come un vero e proprio festival della musica, con espositori da tutta Italia che proporranno vinili rari e da collezione, CD, musicassette, libri, memorabilia e oggettistica. Non mancheranno selezioni musicali a tema, incontri e approfondimenti sulla storia del rock e del pop, e la consueta mostra delle copertine più iconiche della discografia internazionale.

Omaggio a Ivan Graziani

Il momento clou sarà sabato 8 novembre alle ore 17:00 con l’incontro “Ivan Graziani, 80 anni di musica e poesia”, condotto da Anna Bischi Graziani, moglie del cantautore, che ne racconterà la vita e l’opera. A seguire, il live set di Damiano Paolantonio con Skitarrock, per celebrare l’arte e l’irriverenza di uno dei grandi protagonisti della canzone d’autore italiana.

Area Food&Drink e mostra su Pettinicchi

Per tutta la durata dell’evento sarà attiva un’area ristoro per vivere l’esperienza in modo conviviale. Inoltre, fino al 16 novembre, sarà visitabile la mostra dedicata ad Antonio Pettinicchi per i cento anni dalla nascita, un’esposizione diffusa tra Campobasso, Isernia e Termoli che rende omaggio alla sua eredità artistica.