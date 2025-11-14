Aast partecipa alle celebrazioni europee per Guglielmo il Conquistatore

L’Aast Molise partecipa a Millenium, l’evento culturale e turistico europeo promosso dalla Regione Normandia per il millenario di Guglielmo il Conquistatore

REGIONE – La Regione Normandia ha avviato le celebrazioni per il millenario della nascita di Guglielmo il Conquistatore, duca di Normandia e re d’Inghilterra, con un grande evento culturale e turistico europeo: Millenium. L’iniziativa, che culminerà nel 2027 a Falaise, coinvolge numerosi Paesi e regioni legate alla storia normanna, tra cui il Molise, rappresentato dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo.

Il programma prevede centinaia di eventi: ricostruzioni storiche, feste medievali, spettacoli teatrali e musicali, convegni accademici, itinerari turistici, attività scolastiche, eventi gastronomici e sportivi. Il Molise partecipa grazie al suo legame con i Normanni, che segnarono profondamente il territorio, fondando chiese e castelli e organizzando la Contea di Bojano sotto Rodolfo de Moulins, da cui deriva il nome stesso della regione.

L’Aast Molise, già inserita nel calendario europeo delle celebrazioni, ha invitato comuni e scuole a partecipare, sottolineando l’importanza di un progetto che porterà scambi culturali e turistici di rilievo internazionale. “Questo evento ha un incredibile potenziale di attrattività turistica, economica e culturale per i nostri territori”, ha dichiarato Hervé Morin, presidente della Regione Normandia, durante la conferenza stampa al World Travel Market di Londra.

Dal 2028, con la candidatura congiunta al Consiglio d’Europa, Millenium punta a ottenere la certificazione Icce – Itinerario culturale del Consiglio d’Europa, garantendo una rete strutturata e duratura per l’Anno dei Normanni.