Cantine Aperte Molise 2026: programma, cantine aderenti e degustazioni

Visite in vigna, degustazioni di Tintilia, percorsi storici e attività nelle 5 cantine partecipanti. Info, contatti e prenotazioni

REGIONE – Il Molise torna ad aprire le sue vigne al pubblico con l’edizione 2026 di Cantine Aperte, in programma sabato 30 e domenica 31 maggio. Un weekend dedicato al vino, al paesaggio e all’accoglienza lenta, con un tema che guida l’intera manifestazione: il turismo rigenerativo, un modo di vivere il territorio che privilegia l’ascolto, la sostenibilità e il rapporto diretto con chi il vino lo produce ogni giorno.

Le aziende aderenti al Movimento Turismo del Vino Molise accoglieranno visitatori ed enoturisti con passeggiate tra i filari, visite alle cantine storiche, degustazioni guidate e racconti di vigna. Protagonista assoluta, naturalmente, la Tintilia del Molise, il vitigno autoctono che negli ultimi anni ha conquistato sempre più appassionati.

Le cantine protagoniste dell’edizione 2026

Cinque realtà storiche del territorio aprono le porte ai visitatori, ognuna con un programma pensato per raccontare il proprio modo di vivere la vigna.

A San Martino in Pensilis, la Cantina Catabbo propone un percorso immersivo tra calici e convivialità, un pomeriggio dedicato al racconto del territorio attraverso i suoi vini.

Ad Acquaviva Collecroce, l’Azienda Agricola Cianfagna accoglie gli ospiti nel cuore del borgo con degustazioni guidate e il racconto diretto del vignaiolo, un’occasione per conoscere da vicino la produzione locale.

A Campomarino, una delle firme più note del panorama molisano, Di Majo Norante, apre le sue storiche cantine per far scoprire le nuove annate e la selezione Ramitello, un classico amato dagli appassionati.

Sempre nel basso Molise, le Tenute Martarosa propongono un percorso tra vini biologici e gastronomia locale, accompagnato da musica dal vivo dal tardo pomeriggio.

A Palata, invece, Serra del Parco invita a camminare tra i filari per riscoprire il legame profondo tra vino, paesaggio e tradizione contadina.

Come partecipare

Per vivere al meglio l’esperienza è necessario prenotare direttamente presso le singole cantine, così da garantire gruppi contenuti e un’accoglienza di qualità.

Orari, costi e modalità variano da azienda ad azienda: i pacchetti includono quasi sempre il calice ufficiale dell’evento e la sacchetta porta-bicchiere, simbolo di Cantine Aperte.

Due giorni per scoprire il Molise attraverso i suoi vini, i suoi paesaggi e la sua ospitalità autentica: Cantine Aperte 2026 si conferma un appuntamento imperdibile per chi ama il vino e le storie che lo accompagnano.