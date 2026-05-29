Mostre a Termoli e Civitacampomarano, rassegna letteraria con Antonio Monda, festival EMMA a Rotello e concerti tra Campobasso e Ferrazzano

REGIONE – La giornata del 29 maggio 2026 propone un calendario ricco di idee su cosa fare in Molise tra mostre, rassegne letterarie, festival e concerti che animano l’intero territorio regionale. Molisenews24.it ricorda che a Termoli si inaugurano nuove esposizioni dedicate alla fotografia e alla storia locale, mentre a Civitacampomarano prosegue la collettiva d’arte contemporanea nel Castello Angioino. La letteratura è protagonista con l’avvio della sesta edizione di Scrittori al Parco, affiancata dagli eventi del festival EMMA a Rotello. In serata spazio alla musica, con il concerto d’organo a Campobasso e il live rock’n’roll anni ’50 a Ferrazzano.

GLI EVENTI DEL 29 MAGGIO

Mostre e Arte

Mostra Fotografica “Ammónde e Abbàsce: sguardi sul Molise” – Termoli

Apertura della mostra fotografica sul territorio molisano presso la Casa Museo Stephanus, Termoli (CB). Inaugurazione ore 18:00 (fino al 31 maggio).

Mostra “Andrea Di Capua Duca di Termoli” – Termoli (CB)

Mostra esclusiva dedicata alla figura storica di Andrea Di Capua nel Castello Svevo, Termoli (CB). Orari: 10:00 – 20:30 (fino al 30 maggio). Ingresso gratuito.

Mostra Collettiva “Humus” – Civitacampomarano (CB)

Esposizione d’arte contemporanea con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti presso il Castello Angioino. Aperta fino al 22 settembre.

Letteratura e Rassegne

Scrittori al Parco con Antonio Monda – Termoli

Inaugurazione della sesta edizione della rassegna letteraria. Presentazione del romanzo “Una mattina gloriosa” con l’autore e Pasquale Di Bello. Presso l’Auditorium Comunale di Termoli (CB), dalle 18:30 alle 22:00. Ingresso libero.

Festival e Spettacoli

II edizione di EMMA – Festival Molisano Teatro di Comunità

Teatro, musica e incontri a Rotello (CB). Fino al 1 giugno.

Musica e Concerti

Concerto d’Organo con Yulia M. Bakina

Concerto dedicato ai grandi autori della letteratura organistica europea nella Cattedrale della Santissima Trinità, Campobasso. Ore 19:15.

Serata Musicale con The Fuzzy Dice

Musica dal vivo stile Anni 50 a Ferrazzano (CB). Dalle ore 21:00.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

30 maggio

San Giovanni in Galdo – Festa in onore di Maria Santissima dell’Incoronata con Sagra della Triooa

Ferrazzano – IX edizione di “I miracoli di Sant’Antonio”. Rappresentazione itinerante tra fede, storia e devozione al Santo di Padova

Zulu from 99 Posse in concerto a Riccia

Alle 21 Ligabue Tribute Band in concerto a Castropignano

San Felice del Molise – Serata in compagnia dell’80 Special Band

31 maggio

Country Night a Castropignano in occasione della Festa in onor della Madonna delle Grazie

1 giugno

Enrico Nigiotti in concerto a Guglionesi

2 giugno

Colletorto – Infiorata a tecnica mista e infiorata itinerante all’uncinetto, dalle 17.30 alle 20.30

7 giugno

Campobasso – Corpus Domini: la Processione dei Misteri

Irene Grandi in concerto a Campobasso

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso