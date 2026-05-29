Mostre a Termoli e Civitacampomarano, rassegna letteraria con Antonio Monda, festival EMMA a Rotello e concerti tra Campobasso e Ferrazzano
REGIONE – La giornata del 29 maggio 2026 propone un calendario ricco di idee su cosa fare in Molise tra mostre, rassegne letterarie, festival e concerti che animano l’intero territorio regionale. Molisenews24.it ricorda che a Termoli si inaugurano nuove esposizioni dedicate alla fotografia e alla storia locale, mentre a Civitacampomarano prosegue la collettiva d’arte contemporanea nel Castello Angioino. La letteratura è protagonista con l’avvio della sesta edizione di Scrittori al Parco, affiancata dagli eventi del festival EMMA a Rotello. In serata spazio alla musica, con il concerto d’organo a Campobasso e il live rock’n’roll anni ’50 a Ferrazzano.
GLI EVENTI DEL 29 MAGGIO
Mostre e Arte
Mostra Fotografica “Ammónde e Abbàsce: sguardi sul Molise” – Termoli
Apertura della mostra fotografica sul territorio molisano presso la Casa Museo Stephanus, Termoli (CB). Inaugurazione ore 18:00 (fino al 31 maggio).
Mostra “Andrea Di Capua Duca di Termoli” – Termoli (CB)
Mostra esclusiva dedicata alla figura storica di Andrea Di Capua nel Castello Svevo, Termoli (CB). Orari: 10:00 – 20:30 (fino al 30 maggio). Ingresso gratuito.
Mostra Collettiva “Humus” – Civitacampomarano (CB)
Esposizione d’arte contemporanea con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti presso il Castello Angioino. Aperta fino al 22 settembre.
Letteratura e Rassegne
Scrittori al Parco con Antonio Monda – Termoli
Inaugurazione della sesta edizione della rassegna letteraria. Presentazione del romanzo “Una mattina gloriosa” con l’autore e Pasquale Di Bello. Presso l’Auditorium Comunale di Termoli (CB), dalle 18:30 alle 22:00. Ingresso libero.
Festival e Spettacoli
II edizione di EMMA – Festival Molisano Teatro di Comunità
Teatro, musica e incontri a Rotello (CB). Fino al 1 giugno.
Musica e Concerti
Concerto d’Organo con Yulia M. Bakina
Concerto dedicato ai grandi autori della letteratura organistica europea nella Cattedrale della Santissima Trinità, Campobasso. Ore 19:15.
Serata Musicale con The Fuzzy Dice
Musica dal vivo stile Anni 50 a Ferrazzano (CB). Dalle ore 21:00.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
30 maggio
San Giovanni in Galdo – Festa in onore di Maria Santissima dell’Incoronata con Sagra della Triooa
Ferrazzano – IX edizione di “I miracoli di Sant’Antonio”. Rappresentazione itinerante tra fede, storia e devozione al Santo di Padova
Zulu from 99 Posse in concerto a Riccia
Alle 21 Ligabue Tribute Band in concerto a Castropignano
San Felice del Molise – Serata in compagnia dell’80 Special Band
31 maggio
Country Night a Castropignano in occasione della Festa in onor della Madonna delle Grazie
1 giugno
Enrico Nigiotti in concerto a Guglionesi
2 giugno
Colletorto – Infiorata a tecnica mista e infiorata itinerante all’uncinetto, dalle 17.30 alle 20.30
7 giugno
Campobasso – Corpus Domini: la Processione dei Misteri
Irene Grandi in concerto a Campobasso
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
19 agosto
Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli
8 settembre
Gianni Morandi in concerto a Campobasso