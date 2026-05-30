Scopri tutti gli eventi del 30 maggio 2026 in Molise: mostre, concerti, feste tradizionali, sagre e iniziative culturali

REGIONE – Il 30 maggio 2026 il Molise propone una giornata ricchissima di appuntamenti culturali, musicali e tradizionali, perfetti per chi vuole vivere il territorio tra arte, storia e spettacolo. Molisenews24.it ricorda che dalle mostre nei castelli alle sagre nei borghi, passando per concerti e feste popolari, il weekend offre un programma vario e adatto a ogni tipo di pubblico.

GLI EVENTI DEL 30 MAGGIO

Mostre d’Arte e Cultura in Molise

Il weekend si apre all’insegna della fotografia, della storia locale e dell’arte contemporanea con alcune esposizioni esclusive da visitare nei castelli e nei borghi molisani.

Mostra Fotografica “Ammónde e Abbàsce: sguardi sul Molise” – Termoli (CB)

Per gli amanti della fotografia territoriale, penultimo giorno per visitare la mostra “Ammónde e Abbàsce: sguardi sul Molise” presso la suggestiva Casa Museo Stephanus a Termoli.

Mostra “Andrea Di Capua Duca di Termoli” – Termoli (CB)

Ultimo giorno disponibile per visitare la mostra esclusiva dedicata alla celebre figura storica di Andrea Di Capua. Un’occasione unica per unire la scoperta della storia locale alla bellezza del Castello Svevo di Termoli. Orari: dalle 10:00 alle 20:30. Ingresso gratuito.

Mostra “I Misteri continuano in Regione” – Campobasso (CB)

Presso i locali del Palazzo GIL (Assessorato regionale alla Cultura in Via Milano), prosegue l’esposizione dedicata agli 80 anni del maestro Antonio d’Attellis e alla storica tradizione degli Ingegni del Di Zinno. Visitabile gratuitamente fino all’8 giugno 2026.

Mostra Collettiva “Humus” – Civitacampomarano (CB)

Il suggestivo Castello Angioino di Civitacampomarano ospita la mostra collettiva d’arte contemporanea intitolata “Humus”. Il percorso espositivo raccoglie le opere di stimati artisti del panorama locale e nazionale: Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. La mostra rimarrà aperta per tutta l’estate, fino al 22 settembre.

Concerti e Musica dal Vivo

Per la serata di sabato 30 maggio 2026, la programmazione musicale molisana propone generi per tutti i gusti, dal rock all’hip-hop, fino alle cover anni ’80.

Zulu (99 Posse) in concerto a Riccia (CB)

Appuntamento imperdibile per gli amanti del reggae, del rap e dell’impegno sociale. Lo storico frontman dei 99 Posse si esibirà live a Riccia per una serata ad altissima energia.

Ligabue Tribute Band a Castropignano (CB)

Alle ore 21:00, piazza accesa a Castropignano con il rock italiano degli “ORA ZERO”, la tribute band ufficiale pronta a ripercorrere i più grandi successi di Luciano Ligabue.

80 Special Band a San Felice del Molise (CB)

Se preferisci le sonorità pop e dance del passato, San Felice del Molise propone una divertente serata revival in compagnia della 80 Special Band.

Feste Tradizionali, Sagre ed Eventi sul Territorio

Il fine settimana in Molise è anche sinonimo di motori, tradizione ed eccellenze enogastronomiche.

3° Tuning Festival – Petacciato Marina (CB)

Sabato 30 e domenica 31 maggio, la costa molisana si accende con la terza edizione del festival dedicato agli appassionati di motori e personalizzazioni. Due giorni ricchi di esposizioni di auto, spettacolari gare di car audio, stand espositivi, aree food, tanta musica e intrattenimento non-stop.

Festa di Maria SS. dell’Incoronata e Sagra della Trippa – San Giovanni in Galdo (CB)

Un perfetto connubio tra devozione e cucina tipica. In occasione dei festeggiamenti religiosi, si terrà la tradizionale ed attesissima Sagra della Trippa.

“I miracoli di Sant’Antonio” (IX Edizione) – Ferrazzano (CB)

Torna l’affascinante rappresentazione itinerante che unisce fede, storia e devozione popolare, animando le vie del borgo di Ferrazzano nel segno del Santo di Padova.

Cantine Aperte 2026 (In tutto il Molise)

Oggi e domani le principali cantine molisane aprono le porte ad appassionati e turisti. Un’ottima opportunità per degustare la Tintilia DOC e scoprire i segreti dei viticoltori locali.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

31 maggio

Country Night a Castropignano in occasione della Festa in onor della Madonna delle Grazie

1 giugno

Enrico Nigiotti in concerto a Guglionesi

2 giugno

Colletorto – Infiorata a tecnica mista e infiorata itinerante all’uncinetto, dalle 17.30 alle 20.30

7 giugno

Campobasso – Corpus Domini: la Processione dei Misteri

Irene Grandi in concerto a Campobasso

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso