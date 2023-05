TERMOLI – Si comunica che in occasione della terza tappa del Giro d’Italia “Vasto-Melfi”, che passerà in città l’8 maggio prossimo, in Piazza Vittorio Veneto nella stessa mattinata sarà presente la “Carovana Rosa”.

Il tour promozionale arriverà intorno alle 10,45 per allietare tutti i presenti. Una vera e propria festa con musica, colori, gadget e animazione per coloro che, successivamente, assisteranno al passaggio di tutti i ciclisti che poi si dirigeranno in Basilicata per la conclusione della tappa.

I ciclisti dovrebbero giungere in centro intorno alle ore 12,20. Per meglio accogliere la carovana rosa e festeggiare la 106esima edizione del Giro d’Italia, Il Comune di Termoli, da questa sera e fino a lunedì sarà illuminato di rosa.