Chiusa con successo MoliseCinema a Rocchetta a Volturno

Da
Redazione
-

ROCCHETTA A VOLTURNO – Grande partecipazione di pubblico anche nella seconda serata di cinema promossa dal Comune di Rocchetta a Volturno in collaborazione con MoliseCinema e con l’associazione culturale Mia. La mini rassegna è stata dedicata a uno degli interpreti più apprezzati del cinema italiano contemporaneo, Elio Germano: dopo “Palazzina Laf”, domenica 24 agosto è stata la volta di “Berlinguer: la grande ambizione”. L’evento ha rappresentato un’occasione preziosa di approfondimento sulle scelte stilistiche del regista Andrea Segre e sull’interpretazione di Germano e il confronto è stato facilitato da Raffaele Rivieccio, storico del cinema e curatore delle rassegne di MoliseCinema.

“Siamo stati felici di poter organizzare due serate di grande qualità: il cinema è una potente forma di arte e cultura che aiuta l’evoluzione culturale delle comunità”, ha dichiarato il sindaco di Rocchetta a Volturno Domenico Gonnella. Presente anche il consigliere regionale Fabio Cofelice, che ha ribadito come la cultura è anche un volano per l’economia e lo sviluppo locale e in questa direzione va la scelta di istituire “Molise Film Commission”. Cornice d’eccezione per l’appuntamento è stata la Galleria Humanitas dell’artista inglese Brian Collier, profondamente legato alla Valle del Volturno, che con le sue opere ha reso ancora più suggestiva l’atmosfera della manifestazione.

“La grande affluenza e l’entusiasmo del pubblico confermano l’importanza di iniziative come questa, capaci di promuovere cultura, dialogo e valorizzazione del territorio che rispondono alla missione della nostra associazione culturale”, conferma Milena Misiano, presidente di Mia, che ha curato l’organizzazione delle due serate in tutti gli aspetti.

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DELL'AUTORE