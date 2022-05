“Dentro e fuori la scuola”, iniziativa alla “Brigida” di Termoli

TERMOLI – Da domani 24 fino a venerdì 27 maggio, l’Istituto Comprensivo “Brigida” di Termoli promuove l’iniziativa “Dentro e fuori la scuola” di INDIRE, lstituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa, e di Avanguardie Educative ospitando per una settimana varie attività laboratoriali dedicate alle classi III della Scuola Superiore di I grado. Un modo alternativo di fare educazione e un momento di condivisione di saperi che spaziano dal musical alla magia, dall’arte ai corsi di sopravvivenza, dai viaggi fuori regione alla scoperta di Termoli, fino ad arrivare a un’attività unica nel suo genere: Fantasiologia.

Che cos’è la Fantasiologia? Uno studio condotto da un fantasiologo di professione che risponde al nome di Massimo Gerardo Carrese (www.fantasiologo.com), che da vent’anni si occupa di approfondire in contesti universitari, scolastici e sociali, nazionali e internazionali, i complessi rapporti scientifici e umanistici, ludici e artistici prevalentemente di tre facoltà: la fantasia, l’immaginazione e la creatività. Già ospite in passato della “Brigida” di Termoli e di altre realtà educative cittadine, il fantasiologo Carrese torna in Molise per condividere con gli studenti nell’ambito di pratiche educative alternative, le riflessioni sulle tre facoltà e i giochi fantasiologici (linguistici, matematici, artistici) di sua ideazione.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito della scuola: https://www.comprensivobrigida.edu.it/site/