REGIONE – Venerdì 1 luglio 2022 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Ultimo giorno per visitare presso il Castello Svevo di Termoli la mostra personale di Renato Marini.

Fino all’11 settembre 2022,nelle sale del MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli sarà visitabile “L’esca”, mostra con trenta opere provenienti da una collezione privata.

Da oggi al 3 luglio approda a Termoli il live video mapping e per l’occasione grande protagonista sarà la Cattedrale di Santa Maria della Purificazione che si trova all’interno del borgo vecchio.

Fino al 3 luglio tre giorni di grande festa con il cibo da strada ed intrattenimento per tutti. Riflettori accesi nel week end sul Quartiere Sant’Alfonso, a Termoli, dovesi terrà il “Festival del cibo di strada”.

Iniziano oggi per terminare il 3 luglio, le Feste Patronali di Vastogirardi, dedicate a Maria Santissima delle Grazie e a San Nicola di Bari. Dopo due anni di stop dovuto alla pandemia riprende anche il tradizionale “Volo dell’Angelo”.

A partire dalle ore 17, nel chiostro di Palazzo San Francesco, a Isernia, prenderà il via un evento di respiro nazionale che vedrà confrontarsi, con pubblico e giornalisti, ospiti d’eccezione sul tema ‘La rivoluzione delle donne alla guida del Terzo Settore e dello sport, emergenza e informazione nelle testimonianze di chi è in prima linea’.

Alle 17.00, presso Spazio Sfuso, in Piazza Gabriele Pepe n. 42, acon il fotografo vincitore di due World Press Photo, Fausto Podavini, prende il via un’intensissima due giorni fotografica che condurrà tutti gli appassionati nel mondo del reportage sociale. Fausto Podavini condividerà, con quanti parteciperanno all’incontro, il suo metodo di lavoro e illustrerà come dare vita ad un progetto in cui la forma sia a servizio e in funzione di ciò che si vuole raccontare.