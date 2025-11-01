Musica, teatro, sagre, meditazione e spettacoli tra Campobasso, Isernia, Termoli e i borghi. Un sabato ricco di cultura e tradizioni

REGIONE – Nel cuore dell’autunno, il Molise celebra la festa di Tutti i Santi con una giornata ricca di appuntamenti tra cultura, gusto e spiritualità.

Molisenews24.it ricorda che a Guardiaregia si brinda con Cantine DiVine, tra vini locali e atmosfere rustiche, mentre Campobasso si trasforma in palcoscenico con Moda, Cabaret & Foodtruck Fest: tre serate di spettacolo e street food. Sempre in città, Villa de Capoa ospita un suggestivo rituale di Samhain, tra meditazione e danza.

La musica classica risuona all’Auditorium Ex Gil con il Trio Boccherini, che propone Beethoven, Leo e Weiner (ingresso libero), mentre a Termoli il flauto di Christian Pio Nese e il pianoforte di Francesco Ricci ci guidano da Bach a Berio.

Per chi ama Battisti, Gianmarco Carroccia lo interpreta all’Auditorium d’Italia di Isernia, e a Ferrazzano va in scena Novecento di Alessandro Baricco al Teatro del Loto.

L’autunno si gusta anche nei borghi: Sant’Angelo Limosano e Sant’Agapito celebrano la castagna, mentre a Bojano l’evento Zucche dell’altro mondo mescola arte, spiritualità e tradizioni.

Una giornata da vivere con tutti i sensi. Vuoi un consiglio su dove andare?

MOSTRE

Fino al 16 novembre, negli spazi espositivi del Palazzo GIL a Campobasso, é visitabile la mostra “Antonio Pettinicchi. 1925–2025”, primo appuntamento del progetto dedicato ai 100 anni dalla nascita di Antonio Pettinicchi, figura cardine dell’arte molisana e italiana del Novecento, dal Martedì al Sabato h. 10/13 | h. 17/20 | Domenica h. 17/20. Ingresso gratuito.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

GLI ALTRI EVENTI DEL 1 NOVEMBRE

Cantine DiVine a Guardiaregia (fino al 2).

Moda, Cabaret & Foodtruck Fest: tre serate di spettacolo e gusto a Campobasso.

Meditazione, danza e rituali per Samhain a Villa de Capoa a Campobasso.

Alle 18.30 all’Auditorium Ex Gil di Campobasso il Trio Boccherini esegue Beethoven, Leo e László Weiner. Ingresso libero.

Sant’Angelo Limosano in castagna.

Sagra della castagna a Sant’Agapito

Zucche dell’altro mondo: Arte, spiritualità e tradizioni autunnali a Bojano.

Da Bach a Berio, con Christian Pio Nese (flauto) e Francesco Ricci (pianoforte), alle ore 18.00 presso l’Auditorium di via Elba a Termoli.

Gianmarco Carroccia canta Battisti all’Auditorium d’Italia di Isernia.

Alle ore 19 al Teatro del Loto di Ferrazzano in scena “Novecento” di Alessandro Baricco.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

2 novembre

Sapor d na vota a Spinete.

7 novembre

Il Teatro Italo Argentino di Agnone inaugura la stagione con Mistero Buffo.

23 novembre

Sagra della polenta a Macchiagodena.

8 dicembre

Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.