REGIONE – Domenica 10 luglio 2022 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Le Sante Messe online

É domenica e sono sempre tantissime le Sante Messe trasmesse in streaming per chi, per vari motivi, non può partecipare alla celebrazione eucaristica in presenza. Vi segnaliamo le principali, nelle varie ore del giorno, affinché le esigenze di tutti possano essere soddisfatte. Alle 10 Santa Messa celebrata dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube “Santa Casa Loreto”; quella dalla Basilica di San Nicolò a Lecco su https://www.youtube.com/channel/UCnVJ3UeDZotfNEv33YSG2YA; quella dal Santuario della Madonna di Caravaggio in Piné, su https://www.facebook.c/santuariodipine/: quella dal Santuario Basilica della Madonna di San Marco in Bedonia sulla pagina Facebook del Seminario Vescovile di Bedonia https://www.facebook.com/SeminarBedonia/, sul suo canale Youtube https://bit.ly/3uD8wIP e quella dal Santuario di Santa Maria di Caravaggio a Milano su https://www.youtube.com/c/ParrocchiaSantaMariadiCaravaggioMilano. Alle 10.30 Santa Messa dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia su Youtube in diretta streaming dal sito www.srita.it. Alle 11 dal Santuario della Spogliazione di Assisi su https://www.mariavision.it/maria-vision-italia; dalla Basilica di Sant’Antonio da Padova su su https://www.santantonio.org/it/live-streaming; dal Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Mignanego su https://www.facebook.com/santuariodellavittoria/. Alle 12 la Messa dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su https://www.madonnadellelacrime.it/. Nel pomeriggio segnaliamo alle 16 la Messa dal Santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio sul sito del Santuario. Alle 18 la Messa dalla Basilica di Sant’Antonio da Padova su https://www.santantonio.org/it/live-streaming.

Musei e mostre

Fino all’11 settembre 2022,nelle sale del MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli sarà visitabile “L’esca”, mostra con trenta opere provenienti da una collezione privata.

GLI ALTRI EVENTI DEL 10 LUGLIO

Alle ore 11 a Villa De Capoa a Campobasso i svolgerà il secondo appuntamento della rassegna “Musica in Villa” con I Violoncellieri

Alle 18, al Centro Culturale “Concetta D’Antonio” di Frosolone”, Pierluigi Giorgio presenta il libro/recital “Come una piccola nuvola”.

Alle ore 18.30, a Carovilli, concerto al tramonto nell’ambito del calendario degli eventi per l’estate 2022.

Alle 21,30 in Piazza Duomo a Termoli, appuntamento con Atmosfere Sonore (clarinetto di Antonio Arietano e la fisarmonica di Claudio Patuto).

C’é tempo fino al 15 luglio per iscriversi e partecipare alla prossima Biennale MArteLive prevista dal 18 al 23 ottobre a Roma e in tutte le province del Lazio

C’é tempo fino al 30 luglio per la consegna dei manoscritti per il Premio regionale di narrativa organizzato dal Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

16 luglio

Festa Patronale della Santissima Maria del Carmine a Riccia: programma religioso e civile.

20 luglio

A Castiglione Messer Marino fa tappa Visioni, la manifestazione culturale che dà attenzione ai territori.

21 luglio

Il “Back to the Future Live Tour” di Elisa farà tappa a Campobasso, nell’area dello Stadio di Contrada Selvapiana.

Ad Agnone fa tappa Visioni, la manifestazione culturale che dà attenzione ai territori.

22 luglio

A Sant’Angelo Limosano fa tappa Visioni, la manifestazione culturale che dà attenzione ai territori.

22-23-24 luglio

RSD Summer Festival accende l’estate termolese. Tre giorni all’insegna di eventi e grande musica. I protagonisti saranno Elodie, Coez, Franco 126, Gaia, J-AX, Gabbani, Achille Lauro, Sangiovanni, Rocco Hunt, Gazzelle, Madame, Max Pezzali, Noemi, Tommaso Paradiso. Insieme a loro ci sarà la vostra energia, tanta musica e i migliori Dj internazionali.

23 luglio

A Trivento e Pietracupa fa tappa Visioni, la manifestazione culturale che dà attenzione ai territori.