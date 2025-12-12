Eventi del 12 dicembre in Molise: presepi, eventi natalizi, mostre d’arte, workshop sull’olio EVO e Baratto del Libro
REGIONE – La giornata di oggi, venerdì 12 dicembre, offre un ricco ventaglio di appuntamenti tra mostre, laboratori e iniziative culturali.
Molisenews24.it ricorda che a Campobasso, prosegue l’esposizione dei presepi artigianali nell’atrio di Palazzo San Giorgio, visitabile fino al 6 gennaio. A Bagnoli del Trigno, continua la XV edizione della Mostra del Presepe, aperta fino all’11 gennaio. A Termoli, il MACTE ospita fino al 24 gennaio 2026 la mostra “Scollamenti: La collezione in circolo”, curata da Caterina Riva. Sempre a Campobasso, dal 20 dicembre prenderà il via una grande esposizione dedicata ai 150 anni dell’Impressionismo, visitabile fino al 15 marzo 2026 presso il Palazzo GIL. Tra gli eventi del giorno, segnaliamo a Termoli un workshop sull’olio EVO di qualità nel Sud Adriatico, e a Venafro la XI Edizione del Baratto del Libro, che proseguirà fino al 15 dicembre.
MOSTRE
Fino al 6 gennaio nell’atrio di Palazzo San Giorgio a Campobasso resterà aperta l’esposizione dei presepi artigianali.
Fino all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.
Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.
Dal 20 dicembre 2025 al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo.
GLI ALTRI EVENTI DEL 12 DICEMBRE
A Termoli un workshop sull’olio EVO di qualità nel Sud Adriatico.
XI Edizione del Baratto del Libro a Venafro (fino al 15).
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
13 dicembre
Dalle ore 9 “Scoprire Capracotta all’infuori di Capracotta”: viaggio culturale
Alle 16.30 letture di Natale alla Biblioteca Comunale di Vinchiaturo.
Alla Libreria Mondadori di Campobasso Marcello Fois presenta “L’immensa distrazione”.
14 dicembre
Mercatini della creatività a Bonefro.
“Figli di Abramo” con Stefano Sabelli in scena a Casacalenda.
Alle 18.30 all Teatro Savioia di Campobasso l’Orchestra Sinfonica del Molise proporrà le colonne sonore.
Alle 18 all’Auditorium Santa Maria degli Angeli di Termoli in scena la commedia dialettale “Ogni cas te nu pange rottg”.
All’Auditorium di Palazzo ex Gil a Campobasso andrà in scena Robotshow Italia.
All’Auditorium d’Italia di Isernia il concerto “The Beatles sinfonico”.
18 dicembre
All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.
20 dicembre
Mercatino di Natale a Casalciprano.
All’Auditorium d’Italia di Isernia Neri per caso in Natale per caso.
21 dicembre
Mercatino di Natale a Casalciprano.
24 dicembre
Farchia di Montefalcone del Sannio.
26 dicembre
Presepe vivente Guardialfiera.
31 dicembre
Capodanno 2025 a Termoli: “Notti Selvagge Party ’90.
1 febbraio
Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia.