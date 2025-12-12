Eventi in Molise di oggi 12 dicembre 2025: tra tradizioni, arte e sapori

Da
Marina Denegri
-

Eventi del 12 dicembre in Molise: presepi, eventi natalizi, mostre d’arte, workshop sull’olio EVO e Baratto del Libro

baratto del libro 2025REGIONE –  La giornata di oggi, venerdì 12 dicembre, offre un ricco ventaglio di appuntamenti tra mostre, laboratori e iniziative culturali.

Molisenews24.it ricorda che a Campobasso, prosegue l’esposizione dei presepi artigianali nell’atrio di Palazzo San Giorgio, visitabile fino al 6 gennaio. A Bagnoli del Trigno, continua la XV edizione della Mostra del Presepe, aperta fino all’11 gennaio. A Termoli, il MACTE ospita fino al 24 gennaio 2026 la mostra “Scollamenti: La collezione in circolo”, curata da Caterina Riva. Sempre a Campobasso, dal 20 dicembre prenderà il via una grande esposizione dedicata ai 150 anni dell’Impressionismo, visitabile fino al 15 marzo 2026 presso il Palazzo GIL. Tra gli eventi del giorno, segnaliamo a Termoli un workshop sull’olio EVO di qualità nel Sud Adriatico, e a Venafro la XI Edizione del Baratto del Libro, che proseguirà fino al 15 dicembre.

MOSTRE

Fino al 6 gennaio nell’atrio di Palazzo San Giorgio a Campobasso resterà aperta l’esposizione dei presepi artigianali.

Fino all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Dal 20 dicembre 2025 al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo.

GLI ALTRI EVENTI DEL 12 DICEMBRE

A Termoli un workshop sull’olio EVO di qualità nel Sud Adriatico.

XI Edizione del Baratto del Libro a Venafro (fino al 15).

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

13 dicembre

Dalle ore 9 “Scoprire Capracotta all’infuori di Capracotta”: viaggio culturale

Alle 16.30 letture di Natale alla Biblioteca Comunale di Vinchiaturo.

Alla Libreria Mondadori di Campobasso Marcello Fois presenta “L’immensa distrazione”.

14 dicembre

Mercatini della creatività a Bonefro.

“Figli di Abramo” con Stefano Sabelli in scena a Casacalenda.

Alle 18.30 all Teatro Savioia di Campobasso l’Orchestra Sinfonica del Molise proporrà le colonne sonore.

Alle 18 all’Auditorium Santa Maria degli Angeli di Termoli in scena la commedia dialettale “Ogni cas te nu pange rottg”.

All’Auditorium di Palazzo ex Gil a Campobasso andrà in scena Robotshow Italia.

All’Auditorium d’Italia di Isernia il concerto “The Beatles sinfonico”.

18 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.

20 dicembre

Mercatino di Natale a Casalciprano.

All’Auditorium d’Italia di Isernia Neri per caso in Natale per caso.

21 dicembre

Mercatino di Natale a Casalciprano.

24 dicembre

Farchia di Montefalcone del Sannio.

26 dicembre

Presepe vivente Guardialfiera.

31 dicembre

Capodanno 2025 a Termoli: “Notti Selvagge Party ’90.

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia.

