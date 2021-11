A Scapoli presentazione di “Una mattina qualunque”, a Pescolanciano di “La vita al tempo del Covid”; a Termoli si inaugura il Museo del Mare

Musei e mostre

Aperto il Museo dei Misteri a Campobasso dalle 16.00 alle 18.00. Obbligatoria la prenotazione: direttamente dal sito compilando e inviando il modulo per la richiesta, o tramite email info@misterietradizioni.com, il Museo confermerà con lo stesso mezzo la prenotazione.

Aperto anche il Museo Multimediale sul Brigantaggio di Roccamandolfi (Lunedì chiuso; Martedì: 16-18; Mercoledì-Domenica: 11-13 / 16-18).

Sono oltre 150 i costumi catalogati ed esposti nell’ex-Chiesa di Sant’Antonillo ad Agnone. Una collezione che riunisce cimeli di famiglia, messi a disposizione da cittadini agnonesi, ma anche utensili e pezzi d’arredo.

Presso le sale espositive della Fondazione Molise Cultura, al Palazzo Gil di Campobasso, fino al 14 novembre, è allestita una mostra da non perdere “Yo lo Vi. Visioni di Guerra”. Si tratta di oltre quaranta incisioni di Francisco Goya e una selezione di tele e incisioni del Maestro Domenico Fratianni.

Presso la Sala Consiliare in Piazza della Libertà, a Montenero di Bisaccia, la mostra storico-fotografica dal titolo Trincee, curata da Gaetano Ricci, appassionato di storia e membro dell’associazione “Progetto Cultura” di Larino.

Al Centro per la fotografia Vivian Maier a Campobasso la mostra fotografica “Less is more”: 26 fotografie di 26 autori diversi che si sono messi in gioco proponendo la loro visione minimal della realtà.

Gli altri eventi

A Scapoli, presso la Sala Conferenze del Museo della Zampogna, a partire dalle ore 16 il percorso e l’incontro con il romanzo e la storia di ‘Una Mattina Qualunque’. Sarà presente l’autore Giovanni Gazzanni, isernino doc, con la partecipazione dei ragazzi della Compagnia Cast.

Alle ore 18 nella Sala “Taverna del Duca”, piazza Garibaldi, a Pescolanciano presentazione dell’opera letteraria “La vita al tempo del Covid” con la prefazione del prof. Michele Mirabella.

Alle ore 18:30, presso la sala conferenze del Centro Pastorale Ecclesia Mater in Piazza Sant’Antonio a Termoli, si terrà l’incontro dal titolo: “Lavoro, Servizi, Salute. Tutto è in rete”.

Alle 18.30 verranno svelati alcuni dettagli della nuova opera di Sara Enrico, che a luglio é arrivata a Termoli ed è entrata a far parte della collezione del MACTE: presente l’artista e ricercatrice Giovanna Manzotti.

Alle 18.30, al Castello Svevo di Termoli, inaugurazione del Museo del mare, realizzato grazie ad un finanziamento ottenuto tramite il Flag Molise Costiero

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

13 novembre

Alle ore 18, presso l’Auditorium di Palazzo Gil a Campobasso, appuntamento con la rassegna cinematografica “Viaggio nel tempo” con la proiezione di “Looper in fuga dal passato” di Rian Johnsson.

Alle ore 18, il nuovo appuntamento rientrante nell’esclusivo progetto del Comune di Macchiagodena denominato “Genius Loci. Portami un libro e ti regalo l’anima” sarà con lo scrittore ed editorialista del Corriere della Sera, Giuliano Belloni. L’autore porterà, nel paese della provincia di Isernia, nella Biblioteca Comunale, il suo libro “Ogni borgo è un poeta”

Alle ore 18,30 al Teatro Savoia prosegue la Stagione Concertistica degli Amici della Musica con due giovani talenti già affermati nel panorama internazionale. Si tratta di Erica Piccotti e Leonardo Pierdomenico.

14 novembre

Dalle ore 9.30 Passeggiata in vigna. Alla scoperta della Tintilia. Escursione tra i colli molisani e tra i vigneti in compagnia di esperti produttori dell'unico vitigno autoctono del Molise, vino rosso dal sapore deciso e speziato. Per prenotzioni: whatsapp 328 471 8018
attraversoilmolise@gmail.com

attraversoilmolise@gmail.com

Alle ore 18, presso l’Auditorium di Palazzo Gil a Campobasso, appuntamento con la rassegna cinematografica “Viaggio nel tempo” con la proiezione di “Looper in fuga dal passato” di Rian Johnsson.

Alle ore 22 nuovo appuntamento con la serata caraibica al Tropicana Latin Club di Termoli. Si balla salsa, bachata, merengue ma anche reggaeton, kizomba e balli di gruppo con la musica di dj Alex Latino.

17 novembre

Alle ore 21, al Teatro Savoia di Campobasso, va in scena La gratittira: una storia arbëreshë, scritto da Carol Guarascio, Antonio De Gregorio e Marco Caldoro,

20-21 novembre

Presso l’Auditorium di Palazzo Gil a Campobasso, alle ore 18, appuntamento con la rassegna cinematografica “Viaggio nel tempo” con la proiezione di “Looper in fuga dal passato” di Rian Johnsson.

Alle 20.30, al Teatro Fulvio di Guglionesi, va in scena ‘Ultimo giorno di sole’ di Giorgio Faletti, interpretato dall’attrice Chiara Buratti e diretto da Fausto Brizzi.

27-28 novembre

Presso l’Auditorium di Palazzo Gil a Campobasso, alle ore 18, appuntamento con la rassegna cinematografica “Viaggio nel tempo” con la proiezione di “Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali” di Tim Burton.

Alle 20.30, al Teatro Fulvio di Guglionesi, omaggio a Mia Martini con ‘Note di notte per Mimì‘ con l’attrice e cantante Melania Giglio, accompagnata al piano da Heron Borrelli.

19 dicembre

Alle ore 18, al Teatro Fulvio di Guglionesi, la Compagnia del Loto mette in scena ‘L’asino’, riadattamento del testo del drammaturgo norvegese Jon Jesper Halle.

13 marzo 2022

“Dodici note solo”, il tour attesissimo di Claudio Baglioni, farà tappa all’Audiitorium Unità d’Italia di Isernia: voce, pianoforte e altri strumenti, con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagonisti di un affascinante racconto in musica, suoni e parole, sui palchi di 56 tra i teatri lirici e di tradizione più prestigiosi del Belpaese.