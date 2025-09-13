Festa dell’uva a Riccia, Beer Fest a Larino, Sagra della scurpella ad Acquaviva di Isernia, Mostra-mercato dei vini a Macchia di Isernia

REGIONE – Sabato 13 settembre, il Molise si accende di eventi, tradizioni e spettacolo. Molisenews24.it ricorda che nel cuore di Isernia, la Notte Rosa 2025 trasforma il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto, tra concerti, installazioni e shopping sotto le stelle. Poco distante, l’Accademia Tetracordo propone il suo festival musicale, con esibizioni dal vivo e masterclass dedicate ai giovani talenti.

Ad Acquaviva di Isernia si celebra la Sagra della scurpella, dove il profumo della tradizione si mescola alla festa popolare: la scurpella, tipico dolce fritto locale, diventa protagonista tra bancarelle e musica folk. A Macchia d’Isernia, invece, si brinda alla 52ª Mostra mercato del Vino e dei sapori, un viaggio tra cantine, prodotti tipici e degustazioni guidate.

A Riccia, la 93ª Festa dell’Uva è un inno all’autunno che arriva, con carri allegorici, sfilate e grappoli che diventano simbolo di comunità. A Larino, il Beer Fest richiama giovani e appassionati con birre artigianali, street food e dj set fino a tarda notte. La spiritualità trova spazio a Roccasicura, con la Festa della Madonna di Vallisbona, e a Spinete, dove si celebra l’Immacolata Concezione con processioni e momenti di raccoglimento. Chiudono la giornata le emozioni del musical E se Dio vuole…, in scena nella piazza di Venafro, dove teatro e musica si fondono in una riflessione collettiva tra fede e contemporaneità.

GLI EVENTI DEL13 SETTEMBRE

Festival dell’Accademia Tetracordo ad Isernia.

Sagra della scurpella ad Acquaviva di Isernia.

Notte Rosa 2025 nel centro storico di Isernia.

Beer Fest a Larino.

52° Mostra mercato del Vino e dei sapori a Macchia di Isernia.

93^ Festa dell’Uva a Riccia.

Festa della Madonna di Vallisbona a Roccasicura.

Festa in onore dell’Immacolata Concezione a Spinete.

|E se Dio vuole… – musical in piazza a Venafro.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

14 settembre

Festival dell’Accademia Tetracordo a Isernia.

52° Mostra mercato del Vino e dei sapori a Macchia di Isernia.

93^ Festa dell’Uva a Riccia.

Festa in onore dell’Immacolata Concezione a Spinete.

Alle 18 il Thesan Trio in concerto nell’Auditorium di via Elba a Termoli. Il programma prevede musiche di M.F. Clémence, F. Poulenc, F. Festa e A. Previn.

19 settembre

“C’é chi dice NO!”. recital a Campobasso.

20 settembre

Incontro con Gino Marchitelli a Capracotta.

21 settembre

A Campobasso torna Campobazar, mercatino dell’usato.

4 ottobre

Massimo Di Cataldo in concerto a Camposarcone.