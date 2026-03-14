Mostre, festival, e spettacoli: il 14 marzo in Molise una giornata ricca di eventi tra Campobasso, Isernia, Termoli e Venafro
REGIONE – Il Molise apre il 14 marzo con un’agenda fitta di appuntamenti culturali che attraversano musei, gallerie, palazzi istituzionali e spazi cittadini. Molisenews24.it ricorda mostre di respiro internazionale, rassegne fotografiche, festival e iniziative di piazza compongono un cartellone vivace, che conferma la vitalità culturale della regione e la sua capacità di valorizzare linguaggi diversi: dall’arte contemporanea alla memoria storica, dalla fotografia alla tradizione popolare. Tra Campobasso, Isernia, Termoli e Venafro, la giornata offre un percorso ricco e vario, capace di intercettare pubblici differenti e di raccontare, attraverso le sue proposte, identità, storie e trasformazioni del territorio.
MOSTRE
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara
Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”
Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli
Dal 20 marzo al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade
GLI ALTRI EVENTI DEL14 MARZO
Il Circo Rolando Orfei a Venafro (fino al 15 marzo)
“Biscotti di felicità”: i volontari di Dynamo Camp in piazza Municipio a Campobasso
Al Giovannitti di Campobasso va in scena “Sister…azz”, la nuova commedia musicale di Jamme Bbelle
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
15 marzo
“Biscotti di felicità”: i volontari di Dynamo Camp in piazza Municipio a Campobasso
Alle 12, presso l’Agriturrismo “La Ginestra” di Cercemaggiore, presentazione del libro “Il lotto nel piatto” di Giovanni Mancinone
Mafalda celebra la Giornata Mondiale della Natura: passeggiata guidata nel Bosco
“Musica a Palazzo” a Palazzo Chiarulli a Ferrazzano
Al Teatro Savoia di Campobasso il concerto finale della Masterclass di Musica da Camera degli Amici della Musica “Walter De Angelis
Concerto “Da Beethoven a Ravel” con il pianista Pierluigi Camicia all’Auditorium di via Elba a Termoli
Al Cinema Alphaville di Campobasso arriva “L’anno nuovo che non arriva” /anche il 16 e 17)
17 marzo
A Termoli, alla Biblioteca “G. Perrotta” la presentazione del libro Il secondo principio di Rossana Vaudo
18 marzo
Termoli celebra San Giuseppe: tornano “I Vetäre de San Giuséppe
19 marzo
Termoli celebra San Giuseppe: il 18 e 19 marzo tornano “I Vetäre de San Giuséppe
20 marzo
Festival di San Patrizio a Ripalimosani tra musica, tradizioni e sapori.
All’Auditorium Di Maria adi Gambatesa va in scena la commedia “Miseria e nobiltà”
21 marzo
Festival di San Patrizio a Ripalimosani tra musica, tradizioni e sapori.
A Termoli l’evento “Mafia di ieri e mafia di oggi” con Pino Aprile e Vincenzo Musacchio
22 marzo
Giornate FAI di Primavera
25 marzo
A Mafalda la presentazione della seconda edizione del volume “La vite e il vino”
28 marzo
Alle 20.30 a Sant’Elia a Pianisi va in scena la XXXI Edizione de La Passione di Gesù.
Associa Crucis
29 marzo
Caccia alle uova a Monacilioni
Alle 18 nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Ripabottoni il convegno su Pietro Ranmaglia
12 aprile
Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto