Festa dell’uva a Riccia, mostra-mercato dei vini a Macchia di Isernia. Festival del tetracordo a Isernia, concerto del Thesan Trio a Termoli

REGIONE – Oggi, 14 settembre, in Molise é una domenica che intreccia musica, tradizione e spiritualità. Molisenews24.it ricorda che a Isernia prosegue il prestigioso Festival dell’Accademia Tetracordo, con concerti e masterclass dedicati all’eredità musicale di Giuseppe Pettine. A Macchia di Isernia, il borgo si anima con la Mostra mercato del Vino e dei sapori, tra degustazioni, laboratori e il “Concerto Divino” con Tonino Carotone e Giulio Wilson.

Riccia celebra la Festa dell’Uva, con sfilate di carri allegorici, musica e sapori della vendemmia, mentre Spinete si raccoglie nella Festa dell’Immacolata Concezione, con processioni e momenti di devozione. Chiude la giornata il raffinato concerto del Thesan Trio alle ore 18 nell’Auditorium di via Elba a Termoli.

GLI EVENTI DEL14 SETTEMBRE

Festival dell’Accademia Tetracordo a Isernia.

52° Mostra mercato del Vino e dei sapori a Macchia di Isernia.

93^ Festa dell’Uva a Riccia.

Festa in onore dell’Immacolata Concezione a Spinete.

Alle 18 il Thesan Trio in concerto nell’Auditorium di via Elba a Termoli. Il programma prevede musiche di M.F. Clémence, F. Poulenc, F. Festa e A. Previn.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

15 settembre

Festa dell’uva a Riccia.

19 settembre

“C’é chi dice NO!”. recital a Campobasso.

20 settembre

Incontro con Gino Marchitelli a Capracotta.

21 settembre

A Campobasso torna Campobazar, mercatino dell’usato.

4 ottobre

Massimo Di Cataldo in concerto a Camposarcone.