Festa dell’uva a Riccia, mostra-mercato dei vini a Macchia di Isernia. Festival del tetracordo a Isernia, concerto del Thesan Trio a Termoli
REGIONE – Oggi, 14 settembre, in Molise é una domenica che intreccia musica, tradizione e spiritualità. Molisenews24.it ricorda che a Isernia prosegue il prestigioso Festival dell’Accademia Tetracordo, con concerti e masterclass dedicati all’eredità musicale di Giuseppe Pettine. A Macchia di Isernia, il borgo si anima con la Mostra mercato del Vino e dei sapori, tra degustazioni, laboratori e il “Concerto Divino” con Tonino Carotone e Giulio Wilson.
Riccia celebra la Festa dell’Uva, con sfilate di carri allegorici, musica e sapori della vendemmia, mentre Spinete si raccoglie nella Festa dell’Immacolata Concezione, con processioni e momenti di devozione. Chiude la giornata il raffinato concerto del Thesan Trio alle ore 18 nell’Auditorium di via Elba a Termoli.
GLI EVENTI DEL14 SETTEMBRE
Festival dell’Accademia Tetracordo a Isernia.
52° Mostra mercato del Vino e dei sapori a Macchia di Isernia.
93^ Festa dell’Uva a Riccia.
Festa in onore dell’Immacolata Concezione a Spinete.
Alle 18 il Thesan Trio in concerto nell’Auditorium di via Elba a Termoli. Il programma prevede musiche di M.F. Clémence, F. Poulenc, F. Festa e A. Previn.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
15 settembre
Festa dell’uva a Riccia.
19 settembre
“C’é chi dice NO!”. recital a Campobasso.
20 settembre
Incontro con Gino Marchitelli a Capracotta.
21 settembre
A Campobasso torna Campobazar, mercatino dell’usato.
4 ottobre
Massimo Di Cataldo in concerto a Camposarcone.