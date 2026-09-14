Arte, fotografia e tradizioni popolari animano il 14 settembre in Molise, tra mostre a e la Festa dell’Uva di Riccia

REGIONE – Il 14 settembre porta in Molise una giornata scandita da arte, memoria e tradizioni popolari. Molisenews24.it ricorda mostre che raccontano nuovi linguaggi visivi, percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica, fotografie che intrecciano spiritualità e territorio, fino alla storica Festa dell’Uva di Riccia che chiude la sua edizione con sfilate e degustazioni. Tra Civitacampomarano, Termoli, Campobasso e Riccia, il calendario propone appuntamenti che restituiscono la varietà culturale della regione e il legame profondo tra comunità e identità locale. Una giornata che invita a muoversi tra castelli, musei, atri istituzionali e piazze, seguendo il filo rosso della creatività e delle tradizioni rurali.

GLI EVENTI DEL 14 SETTEMBRE

Mostre d’arte

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Fino al 29 settembre 2026 l’Atrio della Provincia di Campobasso ospita “Sale e santità”, mostra fotografica di Gabriella Tutolo.

Sagre e Feste

Festa dell’Uva – Riccia (CB)

A Riccia girnata conclusiva dela storica Festa dell’Uva, uno degli appuntamenti più rappresentativi del Molise rurale. Sfilate, degustazioni e tradizioni popolari animano il centro cittadino.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

18 settembre

Macchia DiVino a Macchia d’Isernia (IS): La 53ª edizione della Mostra Mercato dei Vini e dei Sapori prenderà il via, offrendo percorsi enogastronomici dedicati alle eccellenze del territorio.

Oktoberfest Bees Beach Village a Monteroduni (IS): Festival a tema enogastronomico.