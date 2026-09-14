Eventi in Molise il 14 settembre 2026: mostre e sagre in primo piano

Da
Marina Denegri
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Festa Uva Riccia 2026

Arte, fotografia e tradizioni popolari animano il 14 settembre in Molise, tra mostre a e la Festa dell’Uva di Riccia

REGIONE – Il 14 settembre porta in Molise una giornata scandita da arte, memoria e tradizioni popolari. Molisenews24.it ricorda mostre che raccontano nuovi linguaggi visivi, percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica, fotografie che intrecciano spiritualità e territorio, fino alla storica Festa dell’Uva di Riccia che chiude la sua edizione con sfilate e degustazioni. Tra Civitacampomarano, Termoli, Campobasso e Riccia, il calendario propone appuntamenti che restituiscono la varietà culturale della regione e il legame profondo tra comunità e identità locale. Una giornata che invita a muoversi tra castelli, musei, atri istituzionali e piazze, seguendo il filo rosso della creatività e delle tradizioni rurali.

GLI EVENTI DEL 14 SETTEMBRE

Mostre d’arte

Collettiva “Humus”Castello Angioino, Civitacampomarano
La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti MACTE, Termoli
Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Fino al 29 settembre 2026 l’Atrio della Provincia di Campobasso ospita “Sale e santità”, mostra fotografica di Gabriella Tutolo.

Sagre e Feste

Festa dell’Uva – Riccia (CB)
A Riccia girnata conclusiva dela storica Festa dell’Uva, uno degli appuntamenti più rappresentativi del Molise rurale. Sfilate, degustazioni e tradizioni popolari animano il centro cittadino.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

18 settembre

Macchia DiVino a Macchia d’Isernia (IS): La 53ª edizione della Mostra Mercato dei Vini e dei Sapori prenderà il via, offrendo percorsi enogastronomici dedicati alle eccellenze del territorio.

Oktoberfest Bees Beach Village a Monteroduni (IS): Festival a tema enogastronomico.

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