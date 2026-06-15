Eventi in Molise il 15 giugno: gli appuntamenti del giorno

Da
Marina Denegri
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humus

“Humus” a Civitacampomarano e le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti ai Termoli. A Larino parte il progetto “Donne in Comune”

REGIONE – La giornata del 15 giugno in Molise si apre con un calendario ricco di eventi culturali, mostre d’arte e iniziative dedicate alla comunità e al sociale, offrendo al pubblico uappuntamenti che attraversano territori, linguaggi e sensibilità diverse. Molisenews24.it ricords che tra le esposizioni da non perdere spicca la collettiva “Humus” al Castello Angioino di Civitacampomarano, un percorso che riunisce le opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. A Termoli, invece, il MACTE continua a proporre le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due ricerche artistiche che affrontano la crisi climatica e i nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità.

Accanto agli appuntamenti culturali, il territorio ospita anche iniziative dedicate alla partecipazione e al benessere sociale. A Larino prende il via il progetto “Donne in Comune. Parole, relazioni e creatività femminile”, un percorso pomeridiano nella Pineta Comunale pensato per favorire condivisione, dialogo e attività creative. Un mosaico di proposte che racconta un Molise dinamico, attento alla cultura e alle persone, con eventi capaci di coinvolgere pubblici diversi

GLI EVENTI DEL 15 GIUGNO

Mostre d’arte in corso

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

Prosegue la collettiva “Humus”, con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti, visitabile fino al 22 settembre nelle sale del Castello Angioino.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli 

Il MACTE ospita le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due percorsi espositivi dedicati allacrisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità.(fino al 26 settembre)

Sociale e comunità

Larino – Progetto “Donne in Comune”

Inizia ufficialmente (dalle 15:30 alle 17:30) presso l’area attrezzata della Pineta Comunale. Si tratta del percorso “Donne in Comune. Parole, relazioni e creatività femminile”, un’iniziativa dedicata alla condivisione e ad attività creative

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

16 giugno

Nella sala consiliare del municipio di Via Sannitica, a Termoli,  cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio “Termoli per lo Sport”

A Termoli nuovo appuntamento della rassegna “Autori in Biblioteca” con la presentazione del libro “Tito Barbieri. Un turbolento mazziniano” di Gabriella Paduano

19 giugno

Alle 18:30 presso l’Auditorium Giovannitti di Palazzo Gil, a Campobasso, tappa ufficiale dello Strega Tour 2026

20 giugno

Bojano (Civita Superiore) – Rievocazione Storica “Rodolfo de Moulins”; coirteo storico medievale

21 giugno

Torna Campobazar, il mercatino dell’usato e del baratto promosso dal Comune di Campobasso

26 giugno

Festa della Cipolla Bianca di Isernia (anche il 27)

8 luglio

Torna (fino 14 luglio 2026 torna Art Nouveau Week, il festival internazionale dedicato al Liberty. Tema dell’edizione

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso

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