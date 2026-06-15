“Humus” a Civitacampomarano e le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti ai Termoli. A Larino parte il progetto “Donne in Comune”

REGIONE – La giornata del 15 giugno in Molise si apre con un calendario ricco di eventi culturali, mostre d’arte e iniziative dedicate alla comunità e al sociale, offrendo al pubblico uappuntamenti che attraversano territori, linguaggi e sensibilità diverse. Molisenews24.it ricords che tra le esposizioni da non perdere spicca la collettiva “Humus” al Castello Angioino di Civitacampomarano, un percorso che riunisce le opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. A Termoli, invece, il MACTE continua a proporre le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due ricerche artistiche che affrontano la crisi climatica e i nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità.

Accanto agli appuntamenti culturali, il territorio ospita anche iniziative dedicate alla partecipazione e al benessere sociale. A Larino prende il via il progetto “Donne in Comune. Parole, relazioni e creatività femminile”, un percorso pomeridiano nella Pineta Comunale pensato per favorire condivisione, dialogo e attività creative. Un mosaico di proposte che racconta un Molise dinamico, attento alla cultura e alle persone, con eventi capaci di coinvolgere pubblici diversi

GLI EVENTI DEL 15 GIUGNO