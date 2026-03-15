Gran finale della mostra sull’Impressionismo, esposizioni, concerti, passeggiate nella natura e presentazioni
REGIONE – Una giornata fittissima di appuntamenti culturali, mostre e iniziative diffuse tra Campobasso, Isernia, Termoli e diversi comuni del Molise: il 15 marzo si apre come uno di quei giorni in cui il territorio racconta sé stesso attraverso arte, fotografia, natura, musica e tradizioni. Dalle grandi esposizioni dedicate all’Impressionismo e ai progetti fotografici che indagano identità e memoria, fino agli eventi dal vivo – presentazioni, concerti, passeggiate guidate, attività solidali – l’offerta è ampia e attraversa linguaggi e pubblici diversi. È un’occasione perfetta per scegliere il proprio percorso e lasciarsi guidare da ciò che più risuona: un’immagine, una storia, un suono, un luogo.
MOSTRE
Ultimo giorno per visitare al Palazzo GIL la Campobasso la grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara
Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”
Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli
Dal 20 marzo al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade
GLI ALTRI EVENTI DEL15 MARZO
Il Circo Rolando Orfei a Venafro
“Biscotti di felicità”: i volontari di Dynamo Camp in piazza Municipio a Campobasso
Alle 12, presso l’Agriturrismo “La Ginestra” di Cercemaggiore, presentazione del libro “Il lotto nel piatto” di Giovanni Mancinone
Mafalda celebra la Giornata Mondiale della Natura: passeggiata guidata nel Bosco
“Musica a Palazzo” a Palazzo Chiarulli a Ferrazzano
Al Teatro Savoia di Campobasso il concerto finale della Masterclass di Musica da Camera degli Amici della Musica “Walter De Angelis
Concerto “Da Beethoven a Ravel” con il pianista Pierluigi Camicia all’Auditorium di via Elba a Termoli
Al Cinema Alphaville di Campobasso arriva “L’anno nuovo che non arriva” anche il 16 e 17)
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
17 marzo
A Termoli, alla Biblioteca “G. Perrotta” la presentazione del libro Il secondo principio di Rossana Vaudo
18 marzo
Termoli celebra San Giuseppe: tornano “I Vetäre de San Giuséppe
19 marzo
Termoli celebra San Giuseppe: il 18 e 19 marzo tornano “I Vetäre de San Giuséppe
20 marzo
Festival di San Patrizio a Ripalimosani tra musica, tradizioni e sapori.
All’Auditorium Di Maria adi Gambatesa va in scena la commedia “Miseria e nobiltà”
21 marzo
Festival di San Patrizio a Ripalimosani tra musica, tradizioni e sapori.
A Termoli l’evento “Mafia di ieri e mafia di oggi” con Pino Aprile e Vincenzo Musacchio
22 marzo
Giornate FAI di Primavera
25 marzo
A Mafalda la presentazione della seconda edizione del volume “La vite e il vino”
28 marzo
Alle 20.30 a Sant’Elia a Pianisi va in scena la XXXI Edizione de La Passione di Gesù.
Associa Crucis
29 marzo
Caccia alle uova a Monacilioni
Alle 18 nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Ripabottoni il convegno su Pietro Ranmaglia
12 aprile
Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto