Gran finale della mostra sull’Impressionismo, esposizioni, concerti, passeggiate nella natura e presentazioni

REGIONE – Una giornata fittissima di appuntamenti culturali, mostre e iniziative diffuse tra Campobasso, Isernia, Termoli e diversi comuni del Molise: il 15 marzo si apre come uno di quei giorni in cui il territorio racconta sé stesso attraverso arte, fotografia, natura, musica e tradizioni. Dalle grandi esposizioni dedicate all’Impressionismo e ai progetti fotografici che indagano identità e memoria, fino agli eventi dal vivo – presentazioni, concerti, passeggiate guidate, attività solidali – l’offerta è ampia e attraversa linguaggi e pubblici diversi. È un’occasione perfetta per scegliere il proprio percorso e lasciarsi guidare da ciò che più risuona: un’immagine, una storia, un suono, un luogo.

MOSTRE

Ultimo giorno per visitare al Palazzo GIL la Campobasso la grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli

Dal 20 marzo al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

GLI ALTRI EVENTI DEL15 MARZO

Il Circo Rolando Orfei a Venafro

“Biscotti di felicità”: i volontari di Dynamo Camp in piazza Municipio a Campobasso

Alle 12, presso l’Agriturrismo “La Ginestra” di Cercemaggiore, presentazione del libro “Il lotto nel piatto” di Giovanni Mancinone

Mafalda celebra la Giornata Mondiale della Natura: passeggiata guidata nel Bosco

“Musica a Palazzo” a Palazzo Chiarulli a Ferrazzano

Al Teatro Savoia di Campobasso il concerto finale della Masterclass di Musica da Camera degli Amici della Musica “Walter De Angelis

Concerto “Da Beethoven a Ravel” con il pianista Pierluigi Camicia all’Auditorium di via Elba a Termoli

Al Cinema Alphaville di Campobasso arriva “L’anno nuovo che non arriva” anche il 16 e 17)

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

17 marzo

A Termoli, alla Biblioteca “G. Perrotta” la presentazione del libro Il secondo principio di Rossana Vaudo

18 marzo

Termoli celebra San Giuseppe: tornano “I Vetäre de San Giuséppe

19 marzo

Termoli celebra San Giuseppe: il 18 e 19 marzo tornano “I Vetäre de San Giuséppe

20 marzo

Festival di San Patrizio a Ripalimosani tra musica, tradizioni e sapori.

All’Auditorium Di Maria adi Gambatesa va in scena la commedia “Miseria e nobiltà”

21 marzo

Giornate FAI di Primavera

Festival di San Patrizio a Ripalimosani tra musica, tradizioni e sapori.

A Termoli l’evento “Mafia di ieri e mafia di oggi” con Pino Aprile e Vincenzo Musacchio

22 marzo

Giornate FAI di Primavera

25 marzo

A Mafalda la presentazione della seconda edizione del volume “La vite e il vino”

28 marzo

Alle 20.30 a Sant’Elia a Pianisi va in scena la XXXI Edizione de La Passione di Gesù.

Associa Crucis

29 marzo

Caccia alle uova a Monacilioni

Alle 18 nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Ripabottoni il convegno su Pietro Ranmaglia

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli