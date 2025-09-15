Riccia celebra l’ultimo giorno della 93ª Festa dell’Uva: tradizione, musica popolare, degustazioni di vini locali e stand gastronomici

REGIONE – Molisenews24.it ricorda che il 15 settembre Il borgo molisano di Riccia si è veste a festa per l’ultimo giorno della storica Festa dell’Uva, giunta alla sua 93ª edizione. Un evento che, anno dopo anno, continua a raccontare l’identità agricola e culturale del territorio, attirando visitatori da tutta la regione e oltre. Ci saranno ancora stand gastronomici w musica popolare a scandire il ritmo della festa, con gruppi locali che riporteranno in vita antiche melodie e balli tradizionali. Il vino, protagonista indiscusso, troverà spazio nelle degustazioni curate dalle cantine locali, offrendo ai partecipanti un viaggio sensoriale tra i sapori autentici della terra.

GLI EVENTI DEL 15 SETTEMBRE

Festa dell’uva a Riccia.

