Sagre, mostre, musica live, Holi Party per famiglie, yoga al tramonto e incontri culturali. Scopri cosa fare il 16 luglio in Molise
REGIONE – Il 16 luglio il Molise si anima con una ricca selezione di appuntamenti che raccontano l’identità culturale, gastronomica e artistica della regione. Molisenews24.it ricorda che dai borghi storici alle località balneari, la giornata offre un mix di sagre tradizionali, concerti live, eventi per famiglie, attività di benessere all’aperto e iniziative culturali che valorizzano il territorio. Tra degustazioni tipiche, musica sotto le stelle, yoga al tramonto e presentazioni letterarie, gli eventi del 16 luglio rappresentano un’occasione ideale per scoprire il Molise attraverso esperienze autentiche, adatte a tutte le età e a ogni tipo di pubblico.
GLI EVENTI DEL16 LUGLIO
Mostre d’arte
Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano
La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.
Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli
Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.
Mostra su Vasilij Grossman – Termoli
“La forza dell’umano nell’uomo” racconta l’opera dello scrittore attraverso un percorso culturale ospitato negli spazi espositivi cittadini.
Cartelloni estivi e programmi territoriali
- Eventi Estivi 2026 a Trivento: le iniziative da giugno a settembre
- Estate Venafrana 2026. tutti gli eventi da giugno a settembre
- Estate Isernina 2026: il programma completo
- Bonefro Estate 2026: il programma completo
- Campobasso presenta il Cartellone Estivo 2026
- Estate a Fossalto 2026: il programma completo tra sagre ed eventi
Feste Patronali e Tradizioni
Festa di Santa Cristina V.M. a Sepino: Proseguono fino al 25 luglio i festeggiamenti dedicati alla Patrona di Sepino, che proseguiranno fino al 25 luglio con appuntamenti religiosi e civili. In programma anche ospiti musicali, tra cui Shade nelle serate successive.
Festa Santa Cristina
Sagre ed enogastronomia
Sagra del Panunto Galdino – San Giovanni in Galdo (CB)
La Sagra del Panunto Galdino torna nel borgo medievale del Morrutto a San Giovanni in Galdo. Protagonista è il tradizionale panunto, preparato con pane unto dal grasso delle carni alla brace – maiale, salsiccia e fegatini – secondo un antico rito contadino. La serata propone stand gastronomici, vino locale e musica popolare.
Musica e spettacoli
Tribute Live Band – Omaggio a Renzo Arbore – Busso (CB)
A Busso, in località Madonna del Carmine, la Neapolis Orchestra porta in scena un tributo coinvolgente dedicato ai successi di Renzo Arbore e alla grande canzone napoletana.
Eventi per famiglie e ragazzi
Holi Color Junior Party – Termoli (CB)
All’Havana Beach Club di Termoli arriva l’Holi Color Junior Party, evento dell’Estate Termolese dedicato a bambini e ragazzi. Un pomeriggio di festa tra musica, animazione e le celebri polveri colorate Holi, in una cornice balneare perfetta per vivere un’esperienza divertente e sicura.
Benessere e Outdoor
Yoga al Tramonto al Castello – Pescolanciano (IS)
Nella suggestiva cornice del Castello d’Alessandro, presso la Neviera di Agapito, Pescolanciano ospita una lezione di yoga al tramonto condotta dall’insegnante certificata Ivonne Vergara García. Un’esperienza immersiva tra natura e storia.
Cultura e Libri
Aut Aut Festival – Termoli: Giovanni Mancinone presenta “Corpi al macello”
Il Aut Aut Festival di Termoli accoglie la presentazione del libro “Corpi al macello” di Giovanni Mancinone
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
17-18 LuglioGuglionesi – Al via Borgo Dipinto (quinta edizione), un percorso che trasforma il borgo in una galleria d’arte visiva a cielo aperto dalle ore 20:00.
Fino al 19 luglio torna a Termoli il Festival del Sarà: geopolitica, intelligenza artificiale, energia e sovranità al centro della tre giorni
19 Luglio
Festa del Pastore a Campitello di Roccamandolfi, il grande forum della zootecnia molisana tra folklore e sapori tipici.
“Termoli Illusionismo – La notte dei giochi di prestigio” a Termoli: 15 artisti, grandi illusioni, mentalismo e spettacolo al Teatro Verde
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026
Caparezza in concerto a Campobasso
Eddie Lang Jazz festival a Monteroduni (anche il 7)
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
8 settembre
Gianni Morandi in concerto a Campobasso