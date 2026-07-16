Sagre, mostre, musica live, Holi Party per famiglie, yoga al tramonto e incontri culturali. Scopri cosa fare il 16 luglio in Molise

REGIONE – Il 16 luglio il Molise si anima con una ricca selezione di appuntamenti che raccontano l’identità culturale, gastronomica e artistica della regione. Molisenews24.it ricorda che dai borghi storici alle località balneari, la giornata offre un mix di sagre tradizionali, concerti live, eventi per famiglie, attività di benessere all’aperto e iniziative culturali che valorizzano il territorio. Tra degustazioni tipiche, musica sotto le stelle, yoga al tramonto e presentazioni letterarie, gli eventi del 16 luglio rappresentano un’occasione ideale per scoprire il Molise attraverso esperienze autentiche, adatte a tutte le età e a ogni tipo di pubblico.

GLI EVENTI DEL16 LUGLIO

Mostre d’arte

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Mostra su Vasilij Grossman – Termoli

“La forza dell’umano nell’uomo” racconta l’opera dello scrittore attraverso un percorso culturale ospitato negli spazi espositivi cittadini.

Cartelloni estivi e programmi territoriali

Feste Patronali e Tradizioni

Festa di Santa Cristina V.M. a Sepino: Proseguono fino al 25 luglio i festeggiamenti dedicati alla Patrona di Sepino, che proseguiranno fino al 25 luglio con appuntamenti religiosi e civili. In programma anche ospiti musicali, tra cui Shade nelle serate successive.

Festa Santa Cristina

Sagre ed enogastronomia