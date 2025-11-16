Spettacolo di Pepe Iodice a Isernia, birrifici aperti a Filignano, castagnata a Santa Croce, festa a Baranello e musica a Termoli
REGIONE – Molisenews24.it ricorda che tra natura, musica e tradizione, il 16 novembre si presenta ricco di appuntamenti da vivere in Molise. Si parte con l’escursione a Corundoli, per immergersi nei colori del foliage autunnale, mentre all’Auditorium d’Italia di Isernia il comico Pepe Iodice porta in scena lo spettacolo “Ho visto Maradona”.
A Filignano, il birrificio Kashmir ospita una nuova edizione di Birrifici Aperti Unionbirrai, occasione per degustare produzioni artigianali. A Santa Croce di Magliano protagonisti saranno invece la castagnata e il vino novello, simboli della convivialità autunnale.
La tradizione contadina rivive a Baranello con la Festa del Ringraziamento, mentre a Termoli, presso l’Auditorium di via Elba, la musica sarà al centro della XXI edizione di Termoli Musica 25 Canticum, con l’Ensemble vocale EVO e l’Ensemble Saxatile diretti da Lorenzo Marino.
MOSTRE
Ultimo giorno, negli spazi espositivi del Palazzo GIL a Campobasso, della mostra “Antonio Pettinicchi. 1925–2025”, primo appuntamento del progetto dedicato ai 100 anni dalla nascita di Antonio Pettinicchi, figura cardine dell’arte molisana e italiana del Novecento, dal Martedì al Sabato h. 10/13 | h. 17/20 | Domenica h. 17/20. Ingresso gratuito.
Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.
Dal 5 all’8 dicembre 2025 torna in Molise il workshop “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e dall’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”.
GLI ALTRI EVENTI DEL 16 NOVEMBRE
Escursione a Corundoli vivere il foliage autunnale.
All’Auditorium d’Italia di Isernia Pepe Iodice porta in scena “Ho visto Maradona”.
Al birrificio Kashmir di Filignano tirna Birrifici aperti Unionbirrai.
Castagnata e vino novello a Santa Croce di Magliano.
Festa del ringraziamento a Baranello.
All’Auditorium di via Elba a Termoli la XXI edizione di Termoli Musica 25 Canticum con l’Ensemble vocale EVO e l’Ensemble Saxatile diretti da Lorenzo Marino.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
22 novembre
Cantine Campopetresi a Campodipietra.
23 novembre
Campobazar, mercatino dell’usato a Campobasso.
Sagra della polenta a Macchiagodena.
27 novembre
Fetsival della Filosofia al palazzo ex Gil di Campobasso (fino al 29).
29 novembre
Gli Chef del Borgo accendono Termoli: sapori locali e vini d’autore.
All’Auditorium d’Italia di Isernia il musical “E se Dio vuole”.
30 novembre
A Campolieto un convegno (con degustazioni) sull’olio.
6 dicembre
Duronia celebra la Notte di San Nicola.
7 dicembre
Panunto a Roccavivara.
Nada in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia.
8 dicembre
Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.
18 dicembre
All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.
20 dicembre
All’Auditorium d’Italia di Iseria Neri per caso in Nayale per caso.
Gennaio 2026
Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.