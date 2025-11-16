Eventi in Molise di oggi 16 novembre 2025: tra sagre, teatro e musica

Marina Denegri
Spettacolo di Pepe Iodice a Isernia, birrifici aperti a Filignano, castagnata a Santa Croce, festa a Baranello e musica a Termoli

birrifici aperti molise 2025

REGIONE – Molisenews24.it ricorda che tra natura, musica e tradizione, il 16 novembre si presenta ricco di appuntamenti da vivere in Molise. Si parte con l’escursione a Corundoli, per immergersi nei colori del foliage autunnale, mentre all’Auditorium d’Italia di Isernia il comico Pepe Iodice porta in scena lo spettacolo “Ho visto Maradona”.

A Filignano, il birrificio Kashmir ospita una nuova edizione di Birrifici Aperti Unionbirrai, occasione per degustare produzioni artigianali. A Santa Croce di Magliano protagonisti saranno invece la castagnata e il vino novello, simboli della convivialità autunnale.

La tradizione contadina rivive a Baranello con la Festa del Ringraziamento, mentre a Termoli, presso l’Auditorium di via Elba, la musica sarà al centro della XXI edizione di Termoli Musica 25 Canticum, con l’Ensemble vocale EVO e l’Ensemble Saxatile diretti da Lorenzo Marino.

MOSTRE

Ultimo giorno, negli spazi espositivi del Palazzo GIL a Campobasso, della mostra “Antonio Pettinicchi. 1925–2025”, primo appuntamento del progetto dedicato ai 100 anni dalla nascita di Antonio Pettinicchi, figura cardine dell’arte molisana e italiana del Novecento, dal Martedì al Sabato h. 10/13 | h. 17/20 | Domenica h. 17/20. Ingresso gratuito.

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Dal 5 all’8 dicembre 2025 torna in Molise il workshop “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e dall’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 16 NOVEMBRE

Escursione  a Corundoli vivere il foliage autunnale.

All’Auditorium d’Italia di Isernia Pepe Iodice porta in scena “Ho visto Maradona”.

Al birrificio Kashmir di Filignano tirna Birrifici aperti Unionbirrai.

Castagnata e vino novello a Santa Croce di Magliano.

Festa del ringraziamento a Baranello.

All’Auditorium di via Elba a Termoli la XXI edizione di Termoli Musica 25 Canticum con l’Ensemble vocale EVO e l’Ensemble Saxatile diretti da Lorenzo Marino.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

22 novembre

Cantine Campopetresi a Campodipietra.

23 novembre

Campobazar, mercatino dell’usato a Campobasso.

Sagra della polenta a Macchiagodena.

27 novembre

Fetsival della Filosofia al palazzo ex Gil di Campobasso (fino al 29).

29 novembre

Gli Chef del Borgo accendono Termoli: sapori locali e vini d’autore.

All’Auditorium d’Italia di Isernia il musical “E se Dio vuole”.

30 novembre

A Campolieto un convegno (con degustazioni) sull’olio.

6 dicembre

Duronia celebra la Notte di San Nicola.

7 dicembre

Panunto a Roccavivara.

Nada in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia.

8 dicembre

Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.

18 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.

20 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Iseria Neri per caso in Nayale per caso.

Gennaio 2026

Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.

