Eventi del 17 marzo in Molise: mostre, cinema, presentazioni e un webinar gratuito tra Campobasso, Isernia e Termoli

REGIONE – La giornata di martedì 17 marzo si apre con un calendario ricco di appuntamenti culturali tra Isernia, Campobasso e Termoli. Molisenews24.it ricorda mostre fotografiche, arte contemporanea, cinema, presentazioni editoriali e persino un webinar informativo. Un insieme di proposte che racconta il territorio attraverso linguaggi diversi, offrendo occasioni di scoperta e partecipazione per tutta la comunità.

MOSTRE

A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli

Dal 20 marzo al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

GLI ALTRI EVENTI DEL17 MARZO

Webinar gratutito di Poste Italiane su “La protezione”, con consigli utili per tutelare sé stessi e la propria famiglia dagli imprevisti della vita.

Al Cinema Alphaville di Campobasso arriva “L’anno nuovo che non arriva”

A Termoli, alla Biblioteca “G. Perrotta” la presentazione del libro Il secondo principio di Rossana Vaudo

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

18 marzo

Termoli celebra San Giuseppe: tornano “I Vetäre de San Giuséppe

All’Auditorium “Pietro Celestino” di Campobasso la presentazione del Patto tra le Chiese cristiane,

19 marzo

Termoli celebra San Giuseppe: il 18 e 19 marzo tornano “I Vetäre de San Giuséppe

Webinar gratuito di Poste Italiane dedicato a “Il risparmio e gli investimenti”

20 marzo

Festival di San Patrizio a Ripalimosani tra musica, tradizioni e sapori.

All’Auditorium Di Maria adi Gambatesa va in scena la commedia “Miseria e nobiltà”

21 marzo

Giornate FAI di Primavera

Festival di San Patrizio a Ripalimosani tra musica, tradizioni e sapori.

A Termoli l’evento “Mafia di ieri e mafia di oggi” con Pino Aprile e Vincenzo Musacchio

22 marzo

Giornate FAI di Primavera

Il Santuario dell’Addolorata di Castelpetroso celebra il 138° anniversario delle Apparizioni del 1888

25 marzo

A Mafalda la presentazione della seconda edizione del volume “La vite e il vino”

28 marzo

Alle 20.30 a Sant’Elia a Pianisi va in scena la XXXI Edizione de La Passione di Gesù.

Associa Crucis

29 marzo

Caccia alle uova a Monacilioni

Alle 18 nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Ripabottoni il convegno su Pietro Ranmaglia

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

23 aprile

Voglio tornare negi Anni 90 a Mirabello Sannitico

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli