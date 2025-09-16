Al Circolo Sannitico di Campobasso prosegue la rassegna di “Ti racconto un libro” con “Cose umane” di Antonio Pascale

REGIONE – Molisenews24.it ricorda che Campobasso accoglie la voce di uno dei narratori più lucidi del nostro tempo. Oggi, martedì 16 settembre, al Circolo Sannitico, Antonio Pascale presenta il suo ultimo romanzo Cose umane, nell’ambito della rassegna “Ti racconto un libro”. Con il suo stile ironico e malinconico, Pascale ci guida in un viaggio tra memorie familiari, affetti che resistono e trasformazioni sociali, raccontando l’Italia che cambia e le emozioni che restano. Un appuntamento imperdibile per chi ama la letteratura che sa parlare al cuore e alla mente.

GLI EVENTI DEL 16 SETTEMBRE

Antonio Pascale presenta “Cose umane” al Circolo Sannitico di Campobasso.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

17 settembre

Rassegna teatrale – “Tressette… semmai col morto” in Piazzetta Sanfelice a Isernia.

18 settembre

Rassegna teatrale – “Tressette… semmai col morto” in Piazzetta Sanfelice a Isernia.

Apertura al pubblico Castello d’Alessandro a Pescolanciano (su prenotazione).

19 settembre

“C’é chi dice NO!”. recital a Campobasso.

20 settembre

Incontro con Gino Marchitelli a Capracotta.

Alle 20 e 30, presso il rinnovato Cinema-teatro ‘Flavio Bucci’ di Casacalenda, andrà in scena la compagnia brasiliana ‘Mundo Rodà’ con lo spettacolo dal titolo ‘Memórias da Rabeca’.

21 settembre

A Campobasso torna Campobazar, mercatino dell’usato.

4 ottobre

Massimo Di Cataldo in concerto a Camposarcone.