Mostre, tradizioni e incontri culturali in Molise il 18 marzo: da “Fermafè” fino ai Vetäre di San Giuseppe a Termoli

REGIONE – La giornata del 18 marzo in Molise si apre con un calendario ricco, che intreccia fotografia, tradizioni popolari, incontri culturali e mostre diffuse sul territorio. Molisenews24.it ricorda che le iniziative spaziano dalle esposizioni dedicate alla memoria e all’identità regionale fino agli appuntamenti legati al patrimonio religioso e al dialogo tra comunità. È un mosaico di eventi che racconta un Molise vivo, attento alla propria storia e capace di rinnovarsi attraverso linguaggi artistici diversi.

Tra le proposte spiccano le mostre fotografiche di Isernia e Campobasso, le personali d’arte contemporanea, il ritorno del festival Molichrom e le celebrazioni di San Giuseppe a Termoli, senza dimenticare gli incontri all’Auditorium “Pietro Celestino”. Un’occasione per attraversare la regione seguendo il filo della cultura, della creatività e delle tradizioni che continuano a unire le comunità locali.

MOSTRE

A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli

Dal 20 marzo al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

GLI ALTRI EVENTI DEL18 MARZO

Termoli celebra San Giuseppe: tornano “I Vetäre de San Giuséppe

All’Auditorium “Pietro Celestino” di Campobasso la presentazione del Patto tra le Chiese cristiane,

19 marzo

Termoli celebra San Giuseppe: il 18 e 19 marzo tornano “I Vetäre de San Giuséppe

Webinar gratuito di Poste Italiane dedicato a “Il risparmio e gli investimenti”

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

20 marzo

Festival di San Patrizio a Ripalimosani tra musica, tradizioni e sapori.

Incontro con Omar Pedrini a Ferrazzano

All’Auditorium Di Maria adi Gambatesa va in scena la commedia “Miseria e nobiltà”

21 marzo

Giornate FAI di Primavera

Festival di San Patrizio a Ripalimosani tra musica, tradizioni e sapori.

A Termoli l’evento “Mafia di ieri e mafia di oggi” con Pino Aprile e Vincenzo Musacchio

Al Teatro Flavio Bucci di Casacalenda va in scena la commedia “Alfredo lu fregne”

All’Auditorium d’Itaia di Isernia tributo alla musica di Luciano Ligabue

22 marzo

Giornate FAI di Primavera

Il Santuario dell’Addolorata di Castelpetroso celebra il 138° anniversario delle Apparizioni del 1888

XV edizione della Via Crucis alla Parrocchia di San Giovanni a Campobasso

25 marzo

A Mafalda la presentazione della seconda edizione del volume “La vite e il vino”

28 marzo

Alle 20.30 a Sant’Elia a Pianisi va in scena la XXXI Edizione de La Passione di Gesù.

Associa Crucis

29 marzo

Caccia alle uova a Monacilioni

Alle 18 nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Ripabottoni il convegno su Pietro Ranmaglia

11 aprile

A Termoli il convegno catechistico regionale “La spiritualità del catechista”

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

23 aprile

Voglio tornare negi Anni 90 a Mirabello Sannitico

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli