Mostre, tradizioni e incontri culturali in Molise il 18 marzo: da “Fermafè” fino ai Vetäre di San Giuseppe a Termoli
REGIONE – La giornata del 18 marzo in Molise si apre con un calendario ricco, che intreccia fotografia, tradizioni popolari, incontri culturali e mostre diffuse sul territorio. Molisenews24.it ricorda che le iniziative spaziano dalle esposizioni dedicate alla memoria e all’identità regionale fino agli appuntamenti legati al patrimonio religioso e al dialogo tra comunità. È un mosaico di eventi che racconta un Molise vivo, attento alla propria storia e capace di rinnovarsi attraverso linguaggi artistici diversi.
Tra le proposte spiccano le mostre fotografiche di Isernia e Campobasso, le personali d’arte contemporanea, il ritorno del festival Molichrom e le celebrazioni di San Giuseppe a Termoli, senza dimenticare gli incontri all’Auditorium “Pietro Celestino”. Un’occasione per attraversare la regione seguendo il filo della cultura, della creatività e delle tradizioni che continuano a unire le comunità locali.
MOSTRE
A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara
Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”
Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino
Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli
Dal 20 marzo al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade
GLI ALTRI EVENTI DEL18 MARZO
Termoli celebra San Giuseppe: tornano “I Vetäre de San Giuséppe
All’Auditorium “Pietro Celestino” di Campobasso la presentazione del Patto tra le Chiese cristiane,
19 marzo
Termoli celebra San Giuseppe: il 18 e 19 marzo tornano “I Vetäre de San Giuséppe
Webinar gratuito di Poste Italiane dedicato a “Il risparmio e gli investimenti”
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
20 marzo
Festival di San Patrizio a Ripalimosani tra musica, tradizioni e sapori.
Incontro con Omar Pedrini a Ferrazzano
All’Auditorium Di Maria adi Gambatesa va in scena la commedia “Miseria e nobiltà”
21 marzo
Festival di San Patrizio a Ripalimosani tra musica, tradizioni e sapori.
A Termoli l’evento “Mafia di ieri e mafia di oggi” con Pino Aprile e Vincenzo Musacchio
Al Teatro Flavio Bucci di Casacalenda va in scena la commedia “Alfredo lu fregne”
All’Auditorium d’Itaia di Isernia tributo alla musica di Luciano Ligabue
22 marzo
Giornate FAI di Primavera
Il Santuario dell’Addolorata di Castelpetroso celebra il 138° anniversario delle Apparizioni del 1888
XV edizione della Via Crucis alla Parrocchia di San Giovanni a Campobasso
25 marzo
A Mafalda la presentazione della seconda edizione del volume “La vite e il vino”
28 marzo
Alle 20.30 a Sant’Elia a Pianisi va in scena la XXXI Edizione de La Passione di Gesù.
Associa Crucis
29 marzo
Caccia alle uova a Monacilioni
Alle 18 nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Ripabottoni il convegno su Pietro Ranmaglia
11 aprile
A Termoli il convegno catechistico regionale “La spiritualità del catechista”
12 aprile
Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
23 aprile
Voglio tornare negi Anni 90 a Mirabello Sannitico
16 maggio
Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
12 giugno
Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno
Negramaro in concerto a Campobasso
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto