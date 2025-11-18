Al MACTE di Termoli la mostra ‘Scollamenti’ mentre all’Università del Molise a Campobasso si celebra Gino Marotta

REGIONE – Il Molise oggi, martedì 18 novembre, si accende di arte e cultura. Molisenews24.it ricorda che al MACTE di Termoli prosegue fino al 24 gennaio 2026 la mostra “Scollamenti: La collezione in circolo”, curata da Caterina Riva, un percorso che invita a rileggere il patrimonio museale con occhi nuovi e prospettive inedite. Sempre a Campobasso, questa volta all’Università del Molise, si terrà una Giornata dedicata a Gino Marotta e al suo rapporto con il Molise.

MOSTRE

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

Dal 5 all’8 dicembre 2025 torna in Molise il workshop “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e dall’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 18 NOVEMBRE

All’UniMol di Campobasso Diornata dedicata a Gino Marotta, figura centrale dell’arte contemporanea.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

21 novembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia omaggio a Ennio Morricone.

22 novembre

Cantine Campopetresi a Campodipietra.

23 novembre

Campobazar, mercatino dell’usato a Campobasso.

Sagra della polenta a Macchiagodena.

25 novembre

Per la Giornata internazionale sulla violenza contro le donne all’Auditorim di Termoli va in scena l’evento “Sulle tracce delle storia”.

27 novembre

Fetsival della Filosofia al palazzo ex Gil di Campobasso (fino al 29).

29 novembre

Gli Chef del Borgo accendono Termoli: sapori locali e vini d’autore.

All’Auditorium d’Italia di Isernia il musical “E se Dio vuole”.

30 novembre

A Campolieto un convegno (con degustazioni) sull’olio.

6 dicembre

Duronia celebra la Notte di San Nicola.

“Accende il Natale” a Capracotta (anche il 7)

7 dicembre

Panunto a Roccavivara.

Nada in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia.

8 dicembre

Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.

18 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.

20 dicembre

All’Auditorium d’Italia di Iseria Neri per caso in Nayale per caso.

Gennaio 2026

Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.