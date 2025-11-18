Al MACTE di Termoli la mostra ‘Scollamenti’ mentre all’Università del Molise a Campobasso si celebra Gino Marotta
REGIONE – Il Molise oggi, martedì 18 novembre, si accende di arte e cultura. Molisenews24.it ricorda che al MACTE di Termoli prosegue fino al 24 gennaio 2026 la mostra “Scollamenti: La collezione in circolo”, curata da Caterina Riva, un percorso che invita a rileggere il patrimonio museale con occhi nuovi e prospettive inedite. Sempre a Campobasso, questa volta all’Università del Molise, si terrà una Giornata dedicata a Gino Marotta e al suo rapporto con il Molise.
MOSTRE
Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.
Dal 5 all’8 dicembre 2025 torna in Molise il workshop “Atom Earth Mother – Winter Edition”, promosso dal Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e dall’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”.
GLI ALTRI EVENTI DEL 18 NOVEMBRE
All’UniMol di Campobasso Diornata dedicata a Gino Marotta, figura centrale dell’arte contemporanea.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
21 novembre
All’Auditorium d’Italia di Isernia omaggio a Ennio Morricone.
22 novembre
Cantine Campopetresi a Campodipietra.
23 novembre
Campobazar, mercatino dell’usato a Campobasso.
Sagra della polenta a Macchiagodena.
25 novembre
Per la Giornata internazionale sulla violenza contro le donne all’Auditorim di Termoli va in scena l’evento “Sulle tracce delle storia”.
27 novembre
Fetsival della Filosofia al palazzo ex Gil di Campobasso (fino al 29).
29 novembre
Gli Chef del Borgo accendono Termoli: sapori locali e vini d’autore.
All’Auditorium d’Italia di Isernia il musical “E se Dio vuole”.
30 novembre
A Campolieto un convegno (con degustazioni) sull’olio.
6 dicembre
Duronia celebra la Notte di San Nicola.
“Accende il Natale” a Capracotta (anche il 7)
7 dicembre
Panunto a Roccavivara.
Nada in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia.
8 dicembre
Dream Gospel Choir Harlem live a Isernia.
18 dicembre
All’Auditorium d’Italia di Isernia Federico Buffa in Number 23, Vita e splendori di Michael Jordan.
20 dicembre
All’Auditorium d’Italia di Iseria Neri per caso in Nayale per caso.
Gennaio 2026
Dal 7 dicembre all’11 gennaio, Bagnoli del Trigno (IS) ospita la XV edizione della Mostra del Presepe.