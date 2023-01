Presso la Sala Alphaville a Campobasso Balikwas: mostre a Campobasso e Termoli. Come iscriversi alle ciaspolate del weekend

REGIONE – Giovedì 19 gennaio 2023 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 29 gennaio 2023 Renato Leotta è protagonista al MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli della mostra personale La soglia (poesia, poesia, poesia).

Fino al 16 febbraio presso lo Spazio Sfuso in Piazza G. Pepe 42 a Campobasso la mostra personale dell’artista Dante Gentile Lorusso dal titolo “Tante opere per costruire un’opera”.

Dal 18 febbraio al 14 maggio 2023 il MACTE –Museo di Arte Contemporanea di Termoli presenta Sub, una mostra a cura di Michele D’Aurizio,

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL 19 GENNAIO

Proseguono gli appuntamenti del programma degli appuntamenti realizzato dal Comune di Campobasso per “Gennaio in Città”.

Alle 20.30, presso la Sala Alphaville a Campobasso, Simone Amoruso racconta “Balikwas”...che salta fuori quando usciamo da ciò che è certezza immobile. È la storia di Skinny che, attraverso le sue maschere, ritrova se stesso.

Dalle ore 14 di oggi sono disponibili online sui circuiti TicketOne e Ciaotickets e nei punti vendita autorizzati i biglietti per assistere allo spettacolo “Sono cambiato” che il comico Angelo Duro terrà il 1° aprile a Isernia all’Auditorium Unità d’Italia.

I PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

21 gennaio

Ciaspolata tra gli abeti soprani con aperitivo – h 10.00, Pescopennataro (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Ciaspolata al tramonto con aperitivo in vetta – h 16.30, Capracotta (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Ciaspolata notturna a Capracotta: per informazioni e iscrizioni contattare il numero 328 763 9268

Escursione in motoslitta: divertimento sui sentieri innevati – h 10.00-15.00, Pescopennataro (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Festività di Sant’Antonio Abate a Campobasso nella Chiesa omonima, con benedizione degli animali alle 12 e processione alle 17.

Alle ore 18 presso la Libreria Giunti Al Punto presso il Centro Commerciale in Piazza Località Nunziatella a Isernia ci sarà la presentazione del libro di Monica Zunica “Awen“

22 gennaio

Ciaspolata sul Matese con aperitivo – h 9.30, Campitello Matese (CB). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Ciaspolata nel parco nazionale di Valle fiorita – h 9.30, Pizzone (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Escursione in motoslitta: divertimento sui sentieri innevati – h 10.00-15.00, Pescopennataro (IS). Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Ciaspolata a Sorgente Capo d’Acqua: per informazioni e iscrizioni contattare i numeri 3287639268 347 o 3473021999

Alle 18 appuntamento sul palco del Teatro K di Casacalenda con la commedia ‘Luigino Cintalarga’

23 gennaio

Alle ore 10.00 a.m., presso lo storico teatro “Savoia” di Campobasso, il gruppo teatrale composto da Avvocati del Foro di Campobasso porta in scena, anche per le scuole del Capoluogo, lo spettacolo teatrale dal titolo “Processo alle favole”.

Da oggi fino al 28 gennaio, settimana dedicata espressamente all’enogastronomia molisana attraverso una serie di appuntamenti quotidiani strutturati in modo tale da coinvolgere sia gli alunni delle scuole del capoluogo che l’intera cittadinanza.

12 febbraio

Alle ore 18.30 presso l’ Auditorium Unità d’Italia di Isernia Tiromancino live.