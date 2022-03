A Campobasso, al Teatro Savoia si esibirà il Primo Flauto della Rai di Torino Giampaolo Pretto ma ci saranno anche due importanti mostre

REGIONE – Sabato 19 marzo 2022 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Musei e mostre

Fino al 20 marzo, presso le sale del Circolo Sannitico di Campobasso, é allestita la mostra fotografica “Le voci del corpo” realizzata da Michela Cristofaro che nelle sue opere richiama in modo diretto i temi legati al disturbo alimentare. La mostra sarà visitabile gratuitamente tutti i giorni fino al 19 marzo dalle ore 17.00 alle ore 20, e il giorno 20 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Fino al 26 marzo presso la Casa Museo Stephanus a Termoli é allestita la mostra dal titolo “Il sogno di San Giuseppe”.

A Palazzo Gil a Campobasso é aperta la mostra su Giovanni Boldini “Il genio della linea, la magia del colore”: sarà visitabile fino al prossimo 18 aprile, dal martedì alla domenica solo nell’orario pomeridiano. L’esposizione è prodotta e realizzata dalla Fondazione Molise Cultura, con il sostegno dalla Regione Molise, in collaborazione con MetaMorfosi Eventi e con la Fondazione Ferrara Arte e le Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara.

Fino al 15 maggio 2022 il MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli presenta Le 3 Ecologie, una riflessione sull’ecologia declinata attraverso le opere di 11 artisti di diversa provenienza.

GLI ALTRI EVENTI DEL 19 MARZO

Diverse le ciaspolate in programma: tra queste quella in faggeta a Montagnola Molisana e quella sotto le stelle a Capracotta approfittando della luna piena. Il Molise Bonsai Club sarà al Centro Commerciale “Centro del Molise” di Campobasso con una mostra-concorso organizzata dal club Molise Bonsai. Presso l’auditorium del Palazzo dell’ex GIL dalle 16:30 in poi “Scatto per te“, l’asta di beneficenza che vedrà devoluto tutto il ricavato all’Ail Campobasso Isernia. alle 18,30 al Teatro Savoia di Campobasso si esibirà il Primo Flauto della Rai di Torino, Giampaolo Pretto accompagnato dal pianista Mario Nicolini.

Sono aperti i casting per la 65ª edizione dello “Zecchino d’Oro”, in programma il prossimo dicembre. Fino al 31 marzo, anche gli aspiranti piccoli cantanti del Molise potranno inviare i propri video provini sulla piattaforma web dedicata.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

20 marzo

Ciaspolata Abeti Soprani, a Pescopennataro. Per tutte le informazioni sul percorso, iscrizioni o altro contattare il numero 3287639268.3391962870

Ciaspolata tra i paesaggi incantati del Matese – Appuntamento alle 9.30 a Campitello Matese. Per informazioni, chiarimenti e prenotazioni basta rivolgersi al numero 328 471 8018, anche tramite WhatsApp, o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org

Alle ore 10 presso il Museo Sannitico di Campobasso si terrà il Convegno dal titolo “La Primavera dell’Olio”, presentato dalla Presidente della Fondazione Italiana Sommelier del Molise Dora Formato, con la presenza del Prof. Antonio De Cristofaro dell’Università degli Studi del Molise, il Prof. Davide Delfino del Ministero della Cultura e Direzione Regionale Musei Molise, la Dott.ssa Rosanna Ramacciato Biologo Nutrizionista e la partecipazione della Stampa locale. Seguirà la Premiazione dei Produttori del Molise che hanno conquistato le 5 Gocce di BIBENDA 2022 dal raccolto 2021.

Al Grand Hotel Rinascimento di Campobasso, dalle 10 del mattino alle 22, appuntamento con Sposiamoci, la fiera dedicata agli sposi. Per coloro che vogliono prenotare anche la degustazione gratuita del pranzo possono farlo al numero 0874481455.

Alle 18.30 all’Auditorium Unità d’Italia, a Isernia, l’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno terrà un concerto di primavera per la pace: musiche di Tchaikovsky, Verdi, Vivaldi e Puccini. I fondi raccolti saranno destinati all’Ucraina.

26-27 marzo

Tornano le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Oltre 700 luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti in 400 città saranno visitabili a contributo libero.