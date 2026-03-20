Mostre, festival, incontri e teatro: un ricco percorso culturale tra Campobasso, Isernia, Termoli e i borghi del territorio

REGIONE – La giornata del 20 marzo in Molise si apre con un calendario ricco di appuntamenti culturali, mostre e incontri che animano il territorio tra Campobasso, Isernia, Termoli e i borghi circostanti. Molisenews24.it ricorda che le esposizioni fotografiche e d’arte contemporanea accompagnano un programma che intreccia tradizioni, teatro, musica e ospiti d’eccezione, offrendo una serie di proposte capace di coinvolgere pubblici diversi. Un percorso che unisce memoria, identità e creatività, mentre nei paesi si accendono i riflettori su festival, presentazioni e spettacoli che scandiscono il ritmo della giornata.

MOSTRE

A Isernia, fino al 16 aprile, “Fermafè”, mostra fotografica collettiva dedicata al Diavolo di Tufara

Fino al 30 aprile 2026, nell’atrio del Palazzo della Provincia in via Roma 47, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise: Storie di Resistenza”

ino al 30 aprile a Campobasso torna Molichrom, il Festival della Fotografia Nomade

Fino al 6 maggio. alla Galleria Aratro dell’Unimol a Campobasso la personale “Atlante della Materia” di Cosetta Mastragostino

Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli

GLI ALTRI EVENTI DEL 20 MARZO

Festival di San Patrizio a Ripalimosani tra musica, tradizioni e sapori.

Incontro con Omar Pedrini a Ferrazzano

All’Auditorium Di Maria adi Gambatesa va in scena la commedia “Miseria e nobiltà”

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

21 marzo

Giornate FAI di Primavera

Festival di San Patrizio a Ripalimosani tra musica, tradizioni e sapori.

A Termoli l’evento “Mafia di ieri e mafia di oggi” con Pino Aprile e Vincenzo Musacchio

Al Teatro Flavio Bucci di Casacalenda va in scena la commedia “Alfredo lu fregne”

All’Auditorium d’Italia di Isernia tributo alla musica di Luciano Ligabue

22 marzo

Giornate FAI di Primavera

Il Santuario dell’Addolorata di Castelpetroso celebra il 138° anniversario delle Apparizioni del 1888

XV edizione della Via Crucis alla Parrocchia di San Giovanni a Campobasso

Liga Experience a Campobasso: tributo a Ligabue al Teatro Savoia

25 marzo

A Mafalda la presentazione della seconda edizione del volume “La vite e il vino”

28 marzo

Alle 20.30 a Sant’Elia a Pianisi va in scena la XXXI Edizione de La Passione di Gesù.

Associa Crucis

29 marzo

Caccia alle uova a Monacilioni

Alle 18 nella Chiesa di Santa Maria Assunta a Ripabottoni il convegno su Pietro Ranmaglia

11 aprile

A Termoli il convegno catechistico regionale “La spiritualità del catechista”

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

23 aprile

Voglio tornare negi Anni 90 a Mirabello Sannitico

16 maggio

Festa Madonna di Bisaccia e di San Nicola di Bari a Montenero di Bisaccia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

12 giugno

Sagra delle sagnitelle a Castellino nel Biferno

Negramaro in concerto a Campobasso

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli